Será este o elétrico mais potente de sempre da Audi?

Desde que a Audi desvendou o Audi e-tron GT - modelo que ilustra este artigo - em 2018, todos os adeptos da marca dos quatro anéis ficaram com água na boa. Agora, quando estamos a poucas semanas de conhecer a versão final de produção do modelo, a expectativa é cada vez maior e os detalhes que vêm a público são cada vez mais interessantes. O último deles, avançado pela Auto Express, dá conta de que haverá uma versão preparada pela Audi Sport, denominada e-tron GT RS, que vai produzir 700 cv de potência.

Audi e-tron GT RS de 700 cv

Ao contrário do Porsche Taycan, elétrico que serve de base para este Audi e que tem dois motores (na China há uma versão com apenas um motor e tração traseira), o e-tron GT RS será animado por três propulsores que vão produzir o equivalente a 700 cv de potência, número que fará deste o elétrico mais potente da marca de Ingolstadt. Ainda assim, é notório que a Audi respeita a hierarquia do grupo e não se deverá aproximar muito mais do Porsche Taycan Turbo S, que produz uns impressionantes 761 cv.

Audi e-tron GT RS de 700 cv

Apesar de não estar confirmado, tudo indica que estes 700 cv de potência só possam ser disponibilizados por breves instantes, tal como já acontece com os 503 cv do e-tron S. Certo, para já, é que este modelo deverá contar com uma arquitetura de dois motores a alimentar o eixo traseiro e um a animar as rodas dianteiras, garantindo assim um sistema de tração integral totalmente elétrico.

Este será um dos eléctricos mais excitantes do mercado e um dos carros mais caros da gama Audi. A estreia comercial vai acontecer durante o próximo ano e mesmo que a marca alemã não tenha ainda revelado o preço, é seguro afirmar que não deverá ultrapassar os 193.399 euros que o Porsche Taycan S custa no mercado nacional.