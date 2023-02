Filme sobre a vida de Lamborghini chega aos cinemas portugueses

A sétima-arte traz-nos o retrato da vida de Ferruccio Lamborghini, o fundador da luxuosa marca italiana de automóveis desportivos, pela visão do realizador Bobby Moresco e distribuído pela produtora Lionsgate. Este filme biográfico, protagonizado por Frank Grillo, no papel de Ferruccio, conta a história do criador da marca homónima na Itália do pós-guerra (meados da década de 60).

"Lamborghini: O Homem Por Detrás da Lenda" retrata o percurso de Ferruccio Lamborghini. Foto: Lionsgate

Os fãs da luxuosa Lamborghini vão agora poder assistir à vida do génio que criou uma das mais conceituadas marcas de superdesportivos italianos. O filme segue, por isso, Ferruccio, que após as experiências vividas enquanto veterano de guerra, entende a necessidade de mudança do mundo e assume o seu papel na mesma: começa a sua jornada enquanto construtor de tratores com motores de tanques da Segunda Guerra Mundial. O percurso de Ferruccio coincide com a passagem duma Itália enquanto nação tipicamente rural, para uma nação industrial. O filme retrata, assim, o início da Lamborghini, modesto e simples, até se tornar numa das mais icónicas e luxuosas marcas de máquinas automóveis. Este filme biográfico aborda ainda a rivalidade com Enzo Ferrari, o poderoso dono da concorrente Ferrari e a disputa pelo Grande Prémio de Genebra. O filme mostra não só um lado mais profissional de Ferruccio, como um lado mais pessoal, romântico e trágico.

Enzo Ferrari, fundador e eterno rival de Ferruccio Lamborghini. Foto: Lionsgate

Bobby Moresco promete trazer uma visão pormenorizada da vida do gigante da Lamborghini. Para a preparação do filme, Moresco revelou a sua curiosidade e necessidade de "entrar" na mente do visionário criador, recorrendo a depoimentos do livro escrito sobre a história de vida do pai de Tonino Lamborghini, Ferruccio, de modo a tornar esta biografia o mais legítima possível.

Estreia dia 23 deste mês nos cinemas portugueses. Foto: Lionsgate

É realizado por Bobby Moresco, vencedor de um Óscar. Foto: Lionsgate

Além de Frank Grillo, que dá vida ao protagonista do filme, o elenco conta ainda com Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Lançado no dia 18 de novembro de 2022 nos EUA, estreou a 23 deste mês nos cinemas portugueses.