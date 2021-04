Um Tesla revestido a ouro, o mais caro do mundo

conhecida por lançar edições limitadas e híperluxuosas de iPhones e outros objetos.

Quandoidealizou o, queria que todos pudessem ter um carro elétrico sem gastar uma fortuna, e nosalcançou o seu objetivo, criando posteriormente modelos mais caros e avançados tecnologicamente.Agora, Musk lança o, que custa mais 135 mil euros do que o, marca russaPor 300 mil dólares (cerca de 250 mil euros) pode ter umpersonalizado, um modelo no mínimo excêntrico. Com esta possibilidade de personalização, a Caviar renomeou-o de. As partes cobertas por 99,9% de ouro são os pára-choques, os espelhos, a grelha e as rodas (sendo que há vários componentes duplamente revestidos com ouro de 24 quilates via eletrodeposição, enquanto outros apontamentos são apenas dourados). Serão produzidos apenas 99 exemplares, para manter a exclusividade desta edição.