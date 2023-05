Os 15 gadgets mais cool que conseguimos encontrar

A tecnologia está cada vez mais presente em todos os aspetos da nossa vida. No escritório, dentro de casa e lá fora. Na privacidade de um quarto ou numa festa com amigos. E avança sempre a passos tão largos que não é fácil de acompanhar. Por isso é importante parar e fazer um apanhado de tudo o que existe de melhor, mais bonito, divertido ou simplesmente útil, para garantirmos que não perdemos nada. Foi o que fizemos…

UltraPhone

Vamos começar por falar de telemóveis, são incontornáveis, uma vez que ocupam um lugar tão central nas nossas vidas. E a Xiaomi acabou de adicionar um modelo ainda mais premium à linha 13. Este novo Xiaomi 13 Ultra tem a parte de trás em pele, o que lhe confere um toque definitivamente luxuoso, mas também um novo módulo de lentes com quatro opções em vez das três do modelo Pro. Mais um resultado da recente parceria com a Leica, que está a pôr a Xiaomi noutro patamar. Com este novo sistema, o Xiaomi cobre agora comprimentos focais que variam de 12mm (ultra grande angular), 23mm (grande angular), 75mm (telefoto) até ao novo 120mm (super telefoto). O ecrã e a bateria também estão melhores, mas são as lentes que fazem realmente a diferença.

Xiaomi 13 Ultra. Foto: Xiaomi

Auscultadores

Ainda acha que o seu iPhone e os Airpods são a coisa mais cool que existe? Pense outra vez porque a Nothing está rapidamente a tornar-se na nova marca queridinha do mercado. O Nothing Phone foi eleito o smartphone do ano pela Red Dot e os Nothing Ear 2, os auriculares sem fios, não param de ser elogiados pela excelente qualidade de som e cancelamento de ruído − sobretudo porque custam menos de 150 euros. E também venceram a categoria nos Red Dot Awards.

Nothing Ear. Foto: Nothing

Colunas para a festa

Agora para algo um pouco mais barulhento. Se procura uma coluna brutal para juntar os amigos em festas ao ar livre, não procure mais – não é por acaso que a Sony publicita estas SRS-XV800 como Party Speakers, colunas de festa. Oferecem um som poderoso, que enche qualquer sala ou jardim a 360°, e suporta karaoke, para quem quiser passar essas vergonhas. Tem até um espetáculo de luzes integrado, como se fosse uma discoteca privada. Podem também ser ligadas a uma televisão ou projetor, para assistir a concertos e grandes eventos desportivos, e a bateria aguenta 25 horas de som contínuo − o que deverá ser suficiente para os últimos convidados irem para casa ou caírem para o lado. Apesar de portáteis, não são exatamente leves, por isso é uma boa notícia a Sony ter incluído um par de rodas para o transporte ser mais fácil.

Sony SRS-XV800. Foto: Sony

Um som mais elegante

A Q Acoustics é um dos nomes mais populares e respeitados no que toca a alta-fidelidade, e acaba de apresentar uma nova série que fica basicamente entre as 3000, de entrada de gama, e as premiadas Concept, no topo. A linha é composta por dois tipos de colunas de prateleira, dois pares de colunas de chão e uma central. Herdando a maior parte da tecnologia das Concept, oferecem um som incrível para o tamanho, e ainda podem ser ligadas em modo Home Cinema. Estão disponíveis em vários acabamentos (madeiras, branco, preto, cinzento) para ligarem melhor com a decoração lá de casa. Brevemente à venda na Imacústica.

Q Acoustics 5000. Foto: Q Acoustics

Arte na cozinha

Já todos conhecemos os frigoríficos da Smeg, e como o toque vintage fica muito bem como eletrodoméstico destaque na cozinha. Mas esse look datado não serve a todos, e a Samsung tem vindo a dar passos muito largos no que toca à estética das suas linhas de topo. Agora juntou-se ao estúdio de design milanês TOILETPAPER, e juntos criaram quatro temas para decorar os frigoríficos: Dessert Lady, Lipsticks, Magic Mirror e Roses with Eyes. Géneros diferentes, mas impactantes, sendo que existe ainda a possibilidade de personalizar todo o visual. Já aqui falámos sobre a qualidade e versatilidade destes aparelhos da Samsung, mas com este design não há dúvida de que se vão tornar no centro de todas as atenções na cozinha.

Samsung Bespoke. Foto: Samsung

Um ar da sua graça

Vindstyrka. Com este nome está-se mesmo a ver que é do Ikea, mas por que precisamos deste pequeno aparelho em nossas casas? Porque é um sensor de qualidade do ar que monitoriza "as partículas nocivas (PM2,5), a temperatura, a humidade relativa e os compostos orgânicos voláteis totais (tVOC)" e depois descomplica tudo isso para nos informar de uma forma simples sobre a qualidade do ar que respiramos. E assim descobrimos que, talvez, seja melhor comprar também um purificador de ar…

Vindstyrka. Foto: IKEA

Ar Puro

Precisamos de um purificador, mas não de qualquer um. Este Philips 2000 é um 3 em 1 pois além de limpar o ar ainda o consegue arrefecer e aquecer. Ou seja. é para as quatro estações como as obras de Vivaldi. Tem um bom tamanho, não é feio e remove 99,95% das partículas nocivas do ar, até aos vírus mais pequenos que por aí andam.

Philips 2000. Foto: Philips

Imagens com outra dinâmica

É inegável que os smartphones produzem cada vez melhores fotografias, mas ainda não são máquinas fotográficas. Quem pretende resultados realmente deslumbrantes, para consumo próprio ou para criar conteúdos nas redes sociais, o melhor é apostar numa câmara e esta Sony ZV-E1 é o melhor que pode encontrar - tem um sensor Full Frame e mais inteligência artificial que o Chat AI. É dedicada a vlogging, pelo que se excede tanto em vídeo como em fotografia, e o único senão é mesmo o preço, já que está disponível a partir dos 2700 euros. A ZV-1F é uma alternativa mais em conta (até o nome é parecido), e tem recebido uma série de críticas muito positivas. Será porventura até mais fácil de utilizar, embora ofereça menos recursos e não tenha o tal sensor Full Frame. Por outro lado, bastam 650 euros para começar.

Sony ZV-E1. Foto: Sony

Kobo Clara 2E

Se gosta de ler e ainda não tem um leitor de ebooks, talvez seja uma boa altura para começar a pensar nisso. Um pequeno aparelho como este Kobo Clara 2E pode transportar até 12 mil livros e só pesa 171 gramas. O ecrã permite ler exatamente como numa folha de papel ou ainda melhor, uma vez que tem luminosidade e temperatura da cor ajustáveis, para conseguir ler debaixo de um sol muito forte ou no escuro de um quarto antes de adormecer. Outra vantagem é que se o deixar cair dentro de água (até 2 metros durante 60 minutos) não acontece nada, ao contrário de um livro normal, e mesmo em relação às quedas consegue ser bastante resistente. Além disso, é provavelmente o eReaders mais amigo do ambiente, feito com 85% de plástico reciclado e embalagem totalmente reciclada e reciclável.

Kobo Clara 2E. Foto: Kobo

Dispensador de Cerveja

É tempo de tomar uma posição! Afinal, toda a gente tem uma máquina de café em casa, mas e uma máquina de cervejas? O que dá mais prazer (na maioria das vezes), um expresso ou uma imperial bem gelada? É isso que promete toda uma nova geração de aparelhos que não ocupam assim tanto espaço nem fazem propriamente ruído. Existem máquinas para barris de 5 litros, como a H. Koenig BW1778 ou de dois litros, como esta Krups SUB Compact. E é muito fácil encomendar os barris. Só falta a Super Bock e a Sagres.

H. Koenig BW1778. Foto: H. Koenig

Krups SUB Compact. Foto: Krups

Arcade on fire

Agora que já tem a máquina para tirar imperiais pode convidar os amigos para beber umas cervejas e jogar com esta máquina Arcade. A Neo Legend é um sonho realizado para os fãs dos jogos retro, com um look típico das máquinas de jogos, mas num tamanho mais compacto para ter em casa. Tem um ecrã de 18.5’’ e uma ligação à Antstream Arcade, que contém mais de 1500 jogos clássicos. Na internet encontra mais 4000 compatíveis. Os dois Joystics, permitem, obviamente, jogar a solo ou a pares.

Neo Legend. Foto: Neo Legend

A música é a melhor arma

Se já entrou na moda dos discos em vinil de certeza que dedica toda a atenção aos seus LPS, sem nunca saber verdadeiramente se os está a tratar com o respeito e cuidado que eles merecem. É aqui que entra a Milty Zerostat 3, uma pistola de aspeto estranho – parece uma pistola de cola –, mas que é na realidade uma arma anti estática para tirar todas aqueles barulhos incómodos que nos impedem de ouvir a música em toda o seu esplendor. E vem com uma escova, para terminar a limpeza em beleza.

Milty Zerostat 3. Foto: Milty

Gira-discos

Se ainda não aderiu ao vinil é mais do que tempo de o fazer, porque a moda veio para ficar e não vai a lado nenhum tão cedo. Mas antes de começar a (re)construir a sua coleção de LPs é preciso encontrar o gira-discos certo e por isso apresentamos-lhe o Audio-Technica AT-LPW50BT-RW. Em nossa opinião é perfeito, porque está superiormente construído em madeira de jacarandá, com aquele toque retro fundamental num gira-discos, e porque soa tão bem como parece. Além disso oferece a suprema conveniência de ter ligações por cabo e por Bluetooth − ou seja, não precisa de investir já num amplificador e preamp, ou fazer ligações complexas. Basta fazer streaming para as suas colunas sem fio preferidas. O resto logo decide.

Audio-Technica AT-LPW50BT-RW. Foto: Audio-Technica

A coluna central

As televisões ficaram cada vez melhores, maiores e mais finas. Atualmente vemos cada vez mais filmes na televisão, e alguns dos principais lançamentos até já vão diretamente para o streaming, sem passar pelas salas de cinema. O único problema é o som, porque quanto mais finas ficaram, menos espaço sobrou para ter colunas capazes de entregar diálogos claros, baixos poderosos e tudo o resto pelo meio. A tecnologia não consegue resolver tudo e por isso tornou-se fundamental adquirir uma barra de som para apreciar o filme exatamente como o realizador o imaginou. Existem várias colunas muito recomendáveis, de marcas como a Sony ou a Samsung, mas gostamos da Sonos Beam e do seu áudio panorâmico (com Dolby Atmos 3D) e possibilidade de expandir o sistema com outras Sonos, para criar um excelente set up para cinema e música.

Sonos Beam. Foto: Sonos

Last but not least, um prazer solitário…

Sempre que falamos de vibradores pensamos no feminino, mas isso está prestes a mudar graças a esta companhia inglesa e a este pequeno gadget de nome Lelo F1S V2. Sabemos, como recomendava Woody Allen, que não se deve dizer mal da masturbação, "é sexo com a pessoa que mais gosto", mas este masturbador oferece um ambiente mais caloroso, digamos, e vários pontos de pressão e vibração. Tem até um modo de treino para durar mais tempo − não que precisem, obviamente, mas se quiserem saber mais podem visitar o site.