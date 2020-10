Há um planeta super-habitável, melhor que a Terra? Cientistas dizem que sim

O nosso planeta é o melhor para habitar? Não necessariamente, dizem os investigadores da Universidade do Estado de Washington, nos EUA, que chegaram a uma lista de 24 planetas fora do nosso Sistema Solar que são semelhantes à Terra, e podem até ser melhores do que a esta, avança a Forbes. Se existe ou poderá existir vida noutros planetas, é a questão que se levanta há décadas na comunidade de cientistas que investigam os planetas, mas também a de muitos curiosos habitantes terrestres.

A lista a que estes cientistas chegaram inclui planetas mais antigos, um pouco maiores, ligeiramente mais quentes e possivelmente mais húmidos do que a Terra, e que orbitam estrelas com maior tempo de vida do que o nosso Sol. Os investigadores, que estão prestes a publicar os seus resultados na revista Astrobiologie, pensam que a lista poderá conter alguns planetas que poderiam ser chamados de "super-habitáveis", ou seja, planetas onde a vida poderá prosperar mais facilmente do que na Terra.

Segundo adianta a Forbes sobre as descobertas destes investigadores, se quisermos encontrar vida noutros locais da galáxia, então os planetas "super-habitáveis" podem merecer maior prioridade do que a maioria dos planetas semelhantes à Terra.

A verdadeira questão é: onde estão, afinal, estes lugares "super-habitáveis"? Todos os 24 planetas estão em sistemas estelares que se encontram a mais de 100 anos-luz do Sistema Solar. Para chegar a tais conclusões, os investigadores analisaram a lista dos mais de 4.500 exoplanetas conhecidos da nossa Via Láctea. Os cientistas procuram por vestígios de vida humana, mas apenas por condições gerais que seriam benéficos para uma vida complexa definida como vida macroscópica multicelular, onde existem animais, plantas e fungos.