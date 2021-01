E se pudesse fazer o seu próprio vinho?

Os vinhos da Quinta dos Vales.

A adega algarvia Quinta dos Vales lança The Winemaker Experience.

The Vines, um resort que é um complemento de estadia à experiência.

Karl Heinz Stock e o filho.

A ideia foi pensada durante quatro anos até estar completamente sólida e pronta a ser posta em ação. E qualquer pessoa pode ter a sua própria vinha? "que" explica Stock. O objetivo é "transformar os amantes do vinho em vinicultores, e é exatamente isso que fazemos. A maioria dos nossos participantes não tinha qualquer conhecimento sobre a produção de vinho antes de começar esta viagem, mas agora já têm. É um prazer ver como a cada ano os nossos participantes fazem menos perguntas e que as perguntas que fazem são muito mais detalhadas. É uma experiência de aprender fazendo", acrescenta.Para que todos possam viver a experiência, Karl Heinz Stock criou também quatro etapas graduais para ter a sua própria vinha e começar a produzir. A primeira é uma introdução à vinificação, ode 3 horas (a partir de €62 por pessoa), durante o qual os participantes aprendem a arte de criar um lote único com os melhores vinhos monocasta da Quinta dos Vales. Depois, há a(a partir de €5.472), que permite aos amantes do vinho produzir a sua própria pipa de 225 litros, com amostras dos melhores vinhos monocasta da Quinta dos Vales (envolve fazer o blend e deixá-lo envelhecer em barrica durante um ano, bem como engarrafamento). Para os mais ambiciosos, que querem assumir o desafio da vinificação desde o início, existe a possibilidade de alugar uma vinha com o programa(a partir de €5.472 por ano). Trata-se de um contrato de arrendamento anual numa das parcelas de vinha estabelecidas da herdade, para uma única vindima e para produzir uma colheita com as uvas resultantes. A experiência mais exclusiva é a: comprar um talhão de vinha. Ao comprar um lote com o esquema, os participantes podem produzir o seu próprio vinho sem o risco de começar um negócio do zero, e por uma fração do preço.Quanto ao grau de envolvimento de cada novo produtor no processo, dos primeiros passos até à adega, é uma escolha de cada um. Pode fazer parte de cada etapa, ou partilhar as suas preferências com a equipa da adega e deixá-los fazer o trabalho., para partilhar com a família e amigos ou colegas de trabalho.Para tornar a experiência realmente especial, os winemakers podem pernoitar na vinha, no. "É um resort de casas de férias, situado no coração da nossa quinta. Vários dos nossos produtores de vinho privados são também proprietários de uma destas casas de férias, de modo que, quando estão no local a fazer o seu próprio vinho, podem ali ficar," explica. "Mas isto é inteiramente opcional, temos produtores de vinho privados que vivem no Algarve, e outros que apenas alugam alojamento quando vêm para ficar."A trabalhar em conjunto com o filho, o empresário acrescenta ainda que ambos acompanham de perto todo o processo de produção. "Somos tradutores e guias. Para cada passo no processo de vinificação, recebemos a informação muito técnica da equipa enológica, e depois "traduzimos" esta informação de forma a que um não-profissional a possa compreender e tomar uma decisão baseada nela. Não nos envolvemos nas decisões em si, estamos aqui para apoiar, fornecer educação e recomendações, mas cada indivíduo toma a sua própria decisão" explica.."