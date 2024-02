Há um copo da Vista Alegre nas mãos de Henry Cavill

O que é que não pode faltar numa história de espiões? Um vilão bem-parecido? Talvez. Um carro veloz? Certamente. Uma antagonista de parar o trânsito? Claro que sim. Tudo isto faz falta, mas tudo isto é básico. Matthew Vaughn, o realizador do filme Argylle, sabe-o muito bem. E é por isso que este filme de espionagem, que acaba de estrear, inclui um gato e copiosas quantidades de whisky. Os gatos, como se sabe, têm o melhor poker face do reino animal e nunca se sabe bem de que lado estão. Já o whisky, bom, tudo fica melhor com whisky, sobretudo conspirações maquiavélicas. Daqui decorre que um vilão que se preze tem de ter um copo de whisky digno da sua presença imponente e intimidante (ou sensual, sendo que o vilão de Argylle é Henry Cavill…). Mas e o copo, senhores, o copo? Pois, para isso está aqui a Vista Alegre.

A famosa empresa portuguesa, que este ano faz 200 anos, salta assim para a ribalta hollywoodesca com um copo de whisky absolutamente… Normal. É um copo de whisky, enfim – de que é que estavam à espera? Mas, é um copo em cristal, feito à mão e é inspirado no corte de diamante Argyle. Devido à predileção do agente Argylle pelo bourbon Old Forester Statesman – uma piscadela de olho a outro sucesso cinematográfico de Matthew Vaughn também sobre espiões: a saga Kingsman – o copo da Vista Alegre aparece várias vezes.

Argylle, um filme coberto de estrelas de uma ponta à outra Foto: IMDB

Felizmente, Argylle não tem ânsias destrutivas cada vez que os planos lhe correm mal – como Simão Bourbon de Linhaça, o vilão da novela Pôr do Sol – ou Matthew Vaughn não ganhava para copos. É que cada um destes bonitos recipientes de cristal custa 75 euros. A boa notícia é que estão à venda em todas as lojas Vista Alegre, portanto, se sempre quis sentir-se maquiavélico e não sabia por onde começar, tem aqui a primeira peça.

Já agora, Argylle, um filme coberto de estrelas de uma ponta à outra – Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Dua Lipa, John Cena e até o gato de Claudia Schiffer – conta a história de Elly Conway (Bryce Dallas Howard) uma pacata autora de livros de espionagem sobre um agente secreto e uma rede global de espiões, que vive agradavelmente isolada com o seu gato, e se apercebe que a trama do livro que está a escrever começa a espelhar o que vai acontecendo no mundo em tempo real. Isso faz com que tenha de sair do seu casulo – com o seu gato metido numa mochila que faz lembrar um capacete de astronauta – na companhia do espião Aidan (Sam Rockwell) que calha a ser alérgico a gatos.

Chega ao cinema no dia 1 de fevereiro.