Série documental sobre Pinto da Costa já tem trailer

Quando boa parte dos portugueses nasceu, Jorge Nuno Pinto da Costa já cá andava. É normal, portanto, que, para muitos, o presidente do Futebol Clube do Porto (FCP) seja menos uma pessoa e mais uma instituição. Um farol de estabilidade no mar revolto que é o futebol português. Pinto da Costa dirige o clube do dragão há quase 42 anos. Há quem defenda que já é tempo de pendurar… as botas, ou as luvas ou o chicote, o que quer que ele use para liderar o clube, e de dar lugar a André Villas-Boas na próxima eleição, em 2024. É possível que esteja um dia fresco no inferno quando isso acontecer. Não importa. Para quem está a ver de fora, com um olhar futebolisticamente desapaixonado, Pinto da Costa é um monumento. E, como todos os monumentos, é fácil passar por ele quase todos os dias, nos jornais e televisões, e não fazer a mínima ideia de como é que ele se transformou naquilo que é hoje. De onde vem, para onde vai e como é que chegou até aqui?

O presidente do FCP num momento de partilha com José Mourinho Foto: DR

Aproveitando a efeméride do 86º aniversário de Pinto da Costa, a plataforma de streaming Prime Video procura dar resposta a estas e a outras perguntas com a estreia de Senhor Presidente – O Campeonato de Uma Vida: uma nova série documental em três episódios sobre a vida do icónico presidente do FCP, disponível em 2024.

Jorge Nuno Pinto da Costa numa viagem pelas ruas da memória Foto: DR

Pela primeira vez, Pinto da Costa deu acesso à sua vida privada, num relato na primeira pessoa e com a participação de família, amigos e de muitas figuras com quem se cruzou no mundo do futebol, como José Mourinho, Florentino Peréz, Joan Laporta, Angel Gil, Madjer, Deco e até o ex-Presidente da República Ramanho Eanes.

A série é da autoria de Cristina Arvelos, também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é da responsabilidade de Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheira.