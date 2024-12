Incontra: um encontro de mestres vidreiros

Uma jarra que parece feita de bolhas de sabão? Um centro de mesa feito de pequenos cálices que parecem derretidos e amassados? Um pote que faz lembrar um habitat submarino? Isto e muito mais é o que a nova coleção Incontra, da Vista Alegre tem para oferecer. Incontra é resultado da parceria entre a Vista Alegre, o designer francês Emmanuel Babled e o mestre vidreiro Andrea Zilio, que combina as técnicas seculares do vidro de Murano com o design moderno.

A coleção Incontra consiste em 11 peças de vidro feitas à mão Foto: DR

Ao todo, a coleção consiste em 11 peças únicas e assinadas, criadas manualmente na fábrica da Vista Alegre, em Alcobaça, por Andrea Zilio e Arlindo Francisco – mestre vidreiro da empresa portuguesa – juntamente com a sua equipa e sob a direção criativa do designer Emmanuel Babled. As 11 peças foram desenvolvidas num trabalho exaustivo e de grande complexidade, cada uma delas envolvendo horas de trabalho a várias mãos.

Andrea Zilio, Arlindo Francisco e Emmanuel Babled são as mãos e as mentes por detrás destas peças Foto: DR

A ilha de Murano, em Itália, é considerada a capital mundial da arte do vidro artístico, também conhecida como artglass. Os segredos desta técnica foram muito bem guardados, ao longo dos séculos, pelos artesãos que a criaram, e só muito raras vezes Murano partilhou a sua arte ou estabeleceu colaborações de qualquer tipo. Por seu lado, a Vista Alegre tem uma longa tradição no fabrico de cristal e de vidro manual, incluindo várias coleções em artglass. E foi graças à intervenção de Emmanuel Babled, famoso designer internacional de peças em vidro manual, que foi possível este encontro de titãs vidreiros do qual resultarem estas lindíssimas peças.

O designer francês Emmanuel Babled foi o responsável por esta colaboração Foto: DR

Emmanuel Babled cria, desde 1995, objetos de vidro de luxo, loiça de mesa e peças únicas para marcas de renome como Baccarat, Bulgari e Venini. O seu trabalho abrange design industrial, mobiliário e iluminação para empresas de topo, e tem sido exposto em grandes instituições, museus e galerias de todo o mundo.

Cada peça é uma verdadeira obra de arte a quatro mãos – sem contar com a equipa da fábrica Vista Alegre Foto: DR

Já Andrea Zilio iniciou a sua carreira como artesão no setor do restauro de mobiliário antigo, mas a sua grande paixão pelo vidro levou-o a obter a qualificação de Primo Maestro na fábrica de vidro Anfora, sob a orientação dos mestres Giulio Ferro e Luigi Buratto. Apaixonado pela execução de modelos antigos, começou a criar as suas próprias obras, usando técnicas tradicionais complexas, mas numa vertente moderna. Grandes artistas e designers contemporâneos confiam-lhe a criação das suas peças em vidro.

A coleção Incontra está disponível apenas na loja Vista Alegre no Chiado, em Lisboa.