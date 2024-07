Petiscos à janela no Príncipe Real

A janela das delícias Foto: DR

flute de espumante e rissol de leitão por cinco euros. Esta seleção é servida à janela, entre as 16h e as 19h.

Um dos petiscos: rissol de leitão com flute de espumante por cinco euros Foto: DR

outros queijos e enchidos, ou saladinhas frescas, como a de tomate com requeijão de Nisa; a de polvo, pimentos assados e coentros; ou a de orelha de porco. As opções estão todas muito arrumadinhas, numa vitrine montada no balcão, facilitando o processo de escolha.

O Chef Luís Gaspar a preparar a vitrine petisqueira Foto: DR

Depois de um dia (mal) passado à secretária, quem é que tem vontade de se ir enfiar num café sombrio? Ninguém, certo? Tudo o que apetece é encontrar um lugar confortável parae ver a vida passar, de preferência com uma bebida fresca numa mão e um acepipe delicioso na outra. Se isto lhe parece o programa perfeito, saiba que tudo o que tem de fazer é incluir ono seu roteiro pós-laboral. É que, aqui, paraEsta iniciativa tem o objetivo de celebrar o verão, como é óbvio, mas também os dois anos do Pica-Pau, com a sua cozinha tradicional portuguesa liderada pelo chef Luís Gaspar. E que petiscos é que a gastronomia portuguesa não dispensa? Oclaro, mas também ocada um a três euros, sem esquecer oa cinco euros, ou opor oito euros. Ou então, o delicioso combinado deSe é grande fã de petiscos, considere começar na janela e depois passar para o balcão. Aqui, na zona petisqueira, para além dos salgados fritos na hora, do queijo de Nisa e do presunto, poderá experimentar oRua da Escola Politécnica, 27Pica-Pau à Janela: todos os dias das 16h às 19h | Restaurante e Balcão Petisqueiro: segunda a quinta das 12h às 16h e das 19h às 0h; sextas, sábados e vésperas de feriado das 12h à 1h; domingos e feriados das 12h às 0hpicapau@restaurantepicapau.pt