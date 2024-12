Uma casa feita de tijolos – ou serão livros?

Há casas de pedra, casas de papel, casas de gelo, casas de palha, casas de madeira, casas com telhados de zinco, até a Casa da Moeda. E casas de tijolo, então, nem se fala. E há tijolos que são mais do que aparentam. O Livro de [Tijolo] – assim mesmo, entre parêntesis retos – conta a história da Casa de [Tijolo]: um projeto da Primosfera e do arquiteto Manuel Aires Mateus, que consistiu na construção de uma casa, no coração do Alentejo, com centenas de milhares de tijolos, feitos à mão, maciços, empilhados sem uma emenda. Partindo da imperfeição do tijolo, foi atingida uma perfeição matemática. Uma casa que resiste e perdura. As 340 páginas deste Livro de [Tijolo], que vem albergado numa caixa de argila – uma espécie de casulo de tijolo – foram preenchidas com esquissos, textos e fotografias dos momentos essenciais da construção da casa. Um objeto de coleção cuja edição está, para já, limitada a 200 exemplares.

Para construir a Casa de [Tijolo] foram precisos mais de 300.000 tijolos feitos à mão Foto: DR

Concebido em parceria com o estúdio português This Is Pacifica, o Livro de [Tijolo] foi produzido a partir de argila local e papel reciclado. Técnicas de impressão inovadoras, tais como tecnologia LED para secagem mais rápida e uma diminuição de 40% na tinta utilizada, reforçam o foco na sustentabilidade. Um tributo aos mais de 300.000 tijolos feitos à mão, usados na construção da Casa de [Tijolo], este livro pretende ser um manifesto artístico da importância da sustentabilidade no design moderno. Cada capa de cada livro é feita do mesmo material, tamanho e cor dos tijolos originais aplicados na casa, numa colaboração com os mestres artesão que os fabricaram.

O Livro de [Tijolo] foi produzido a partir de argila local e papel reciclado com técnicas de impressão inovadoras e sustentáveis Foto: DR

De acordo com Miguel Charters, fundador da Primosfera, "o livro funciona como um artefacto cultural, promovendo o património local e os materiais utilizados na construção, como os tijolos artesanais do Alentejo".

Está à venda em exclusivo nas lojas Banema Studio no Porto e em Lisboa, e no site da Primosfera. Custa 295 euros.