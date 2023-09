Noruega passa a ter uma escalada com acesso ao penhasco à beira-mar mais alto da Europa

Localizado na ilha de Bremangerlandet, no Nordfjord, este penhasco é o mais alto da Europa frente ao mar, a seguir a outros na Dinamarca (750 metros), em Espanha (621 metros) e na Irlanda (601 metros), com o Cabo Girão também na lista dos mais altos, na Madeira, a Oeste do Funchal. Este penhasco rodeia-se de uma paisagem com vista panorâmica para as montanhas cobertas de neve e para as águas cristalinas que se avistam dali. O termo via ferrata designa um itinerário preparado nas paredes rochosas da montanha - com escadas, cabos, pitões – para que se possa fazer a escalada.





Com a natureza no seu esplendor, os praticantes desta modalidade não irão querer saltar a experiência de fazer a Hornelen Via Ferrata, que vai disponibilizar duas rotas: Olavscruta e Hekseveggen. Na verdade acredita-se que a Noruega só está a restabelecer uma tradição antiga, já que esta poderá mesmo ter sido a primeira rota de escalada criada na Noruega.

A verdade é que escalar o maior pico da Europa não é para todos. O caminho até ao cimo não será propriamente fácil, embora esteja sinalizado e em bom estado. Segundo a Visit Norway, o preço por pessoa é 1195 na coroa sueca (equivalente a cerca de €100), estando incluído o acesso à trilha, um kit de escalada, um capacete, uma corda e um guia. Esta famosa trilha começa com uma caminhada ao longo da costa de aproxidamente 45 minutos, depois com uma subida de certa 2 horas. Num total de 4 horas a escalada, podemos perceber que as vistas deslumbrantes são garantidas.