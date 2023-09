Fjällräven Polar, a famosa expedição ao Ártico está de regresso em 2024

É já pela 19ª vez que acontece, no Ártico, aquela que é possivelmente a expedição de cães mais famosa do mundo. A experiência Fjällräven Polar, que acontece mais precisamente na tundra ártica da Escandinávia e se desenrola ao longo de 300km, vai durar cinco dias, e os participantes vão ter a oportunidade de conduzir trenós atrelados por 180 cães da Suécia, acompanhados de vários especialistas.

Experiência Fjällräven Polar Foto: DR

Åke Nordin, fundador deste evento, promete que está será uma incrível experiência ao ar livre, para aqueles que querem ter uma aventura numa das mais rigorosas localizações de inverno, tendo como objetivo inspirar as pessoas a passarem mais tempo rodeadas da natureza. O Fjällräven Polar teve início nos anos 90, quando Nordin conheceu um dos principais condutores de trenós puxados por cães da Suécia, e que tinha participado em Iditarod, a competição de trenós puxados por cães mais dura do mundo, na região selvagem do Alasca.

A apresentação deste evento global vai ser no dia 30 de outubro. Foto: DR

Foi por essa razão que, entre 1997 a 2006, o Fjällräven Polar foi uma corrida semelhante à de Iditarod. Em 2012, após um hiato de seis anos, a corrida anteriormente pensada para especialistas em trenós puxados por cães, regressou num outro formato: para pessoas curiosas e comuns. Ou seja, hoje em dia, esta expedição é pensada para ser feita pelo mais comum dos mortais, sem que exigir longos meses de treinos.

Experiência Fjällräven Polar Foto: DR

A apresentação deste evento global vai ser no dia 30 de outubro, sendo no mesmo dia também abertas as inscrições para todos aqueles que pretendem participar na experiência. As pessoas escolhidas serão anunciadas no dia 11 de dezembro.