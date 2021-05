Por dentro da transformação do emblemático edifício do Diário de Notícias

É um dos edifícios mais emblemáticos de Lisboa, morada histórica do Diário de Notícias até 2016 e agora um condomínio de luxo. O recém-inaugurado 266 Liberdade, da imobiliária Avenue, é composto por 34 apartamentos distribuídos por cinco pisos, com tipologias que variam entre o T0 e o T5. Além da sua imponente aparência exterior, logo ao início do Marquês de Pombal, o edifício conta com o B. Exclusive, um serviço de concierge e gestão de edifícios de luxo da empresa B. Prime, que garante a mesmas valências de um hotel de 5 estrelas. Um pequeno (grande) pormenor que torna este complexo uma autêntica residência de luxo.

266 Liberdade, o pátio. Foto: B. Prime

O condomínio tem privilégios que visam facilitar a vida dos residentes, que vão desde a lavandaria, ao babysitting, gestão de eventos e catering, jantares privados, motorista, personal shopper ou personal stylist. Além de assegurar estes serviçois, o B. Exclusive oferece ainda uma série de parcerias exclusivas com grupos de restauração e hotelaria, que garantem prioridade nas mesas ou tratamento especial aos residentes nestes condomínios.

266 Liberdade. Foto: B. Prime

Maria Kong, responsável pelo B. Exclusive, explica que "esta gestão também pretende aproximar os residentes destes condomínios, que muitas vezes são estrangeiros e que escolheram Portugal para passar parte do ano, aproximando-os à cultura, aos artistas e produtores portugueses. Já foram realizadas exposições privadas nos condomínios, wine tastings com produtores e eventos à porta de fechada de coleções de moda de designers portugueses, assim como a oferta de amenities alusivas a ocasiões especiais que também potencializam marcas nacionais". Os apartamentos foram decorados pelo gabinete Filipa Fleming Interior Design.

Maria Kong, gestora hoteleira responsável pela área B. Exclusive.

O serviço inclui ainda acesso especial às melhores lojas, garantindo privilégios como a primeira mão de coleções de moda de algumas lojas da Avenida da Liberdade.

266 Liberdade, o interior. Foto: B. Prime

Além deste edifício, a B. Prime gere vários imóveis, nomeadamente o Grande Hotel, Liberdade 203, Santos Design, Liberdade 71, Liberdade 12 entre outros.