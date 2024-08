À mesa com os chefs

Depois da entrada de Cristiano Ronaldo no grupo de acionistas, a Vista Alegre acaba de anunciar uma nova "contratação": o chef Pedro Pena Bastos, um dos maiores e mais jovens talentos da gastronomia nacional. O chef do restaurante Cura, no Ritz, foi o escolhido para desenhar um novo prato para a Chef’s Collection − uma linha especial da marca de Ílhavo, criada por quem, no fundo, mais utiliza e precisa destas peças.

Pena Bastos, que já conquistou uma estrela Michelin no Cura, inspirou-se no princípio japonês do wabi-sabi e na "aceitação das imperfeições e do transitório como parte da vida" para criar o desenho. Não que se encontrem grandes imperfeições por aqui, antes pelo contrário, mas o desenho obedece a uma filosofia mais natural do que simétrica, recriando as raízes de uma árvore que se espalham ao longo da peça. Raízes criadas em relevo que funcionam, igualmente, como uma homenagem ao poder da natureza.

O chef do restaurante Cura, no Ritz, foi o escolhido para desenhar um novo prato para a Chef’s Collection − uma linha especial da marca de Ílhavo, criada por quem, no fundo, mais utiliza e precisa destas peças. Foto: DR

O chef ficou especialmente satisfeito com a "área de empratamento bem delimitada, que permite centrar o foco na comida" e ainda com a versatilidade de permitir a utilização também como taça, uma vez que a zona central "é mais profunda, ideal para pratos mais caldosos".

Do lado da Vista Alegre, o sentimento era recíproco, desde logo porque o entusiasmo com que Pena Bastos abordou o projeto os contagiou ("nem todos os chefs se envolvem tão intensamente", confessaram), mas também pelo elevado grau de dificuldade do projeto, dada "a complexidade de criar o intrincado relevo e diferentes texturas, inclusivamente na parte de trás da peça". Só isso justificava plenamente o "orgulho no resultado final".

O desenho obedece a uma filosofia mais natural do que simétrica, recriando as raízes de uma árvore que se espalham ao longo da peça. Foto: DR

A ideia da Chef’s Collection e a associação à alta gastronomia surgiram para promover o crescimento da Vista Alegre junto dos principais grupos mundiais de hotelaria. A lista inclui chefs de renome internacional indiscutível, como os irmãos Roca ou os Torres, de Espanha, cada uma das famílias com seu restaurante de três estrelas Michelin. O alcance geográfico também impressiona, abrangendo desde a mexicana Martha Ortiz, que lidera um dos 50 Best da América Latina, ao francês Georges Blanc, também com três estrelas. Encontramos ainda os brasileiros Nelo Cassese e Roberta Sudbrack, o colombiano Jorge Rausch, o alemão Juan Amador ou o italiano Marc Stabile, todos nomes que acrescentam estrelas e restaurantes 50 Best a uma lista que ultrapassa as duas dezenas de chefs. Em Portugal, a coleção inclui nomes como Rui Paula, Vítor Matos, Ricardo Costa, Dieter Koschina ou Benoit Sînthon, deixando de fora muito poucos restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin. Sendo que a lista não se resume evidentemente aos estrelados, como prova Justa Nobre, que assina uma das propostas mais felizes: uma santola de porcelana para servir a sua famosa Sopa de Santola. Uma delícia.

Foi sido criada especificamente para os setores da hotelaria e da restauração e só estar disponível no site da Vista Alegre para esses profissionais. Foto: DR

Apesar de ter sido criada especificamente para os setores da hotelaria e da restauração, e de só estar disponível no site da Vista Alegre para esses profissionais – aproveitando para fazer aqui uma crítica e um pedido para abrirem a coleção ao público em geral –, a verdade é que também não é difícil encontrar e levar para casa uma destas peças. Não garantimos que vá alterar o sabor dos cozinhados, mas vai seguramente aumentar as nossas capacidades de empratamento e de serviço à mesa. E, como diz a expressão popular: "os olhos também comem…"