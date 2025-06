"Lisboa Luz". A cidade que se escreve com alma

Existem livros de viagens, e depois existem os livros da Assouline - obras que não se limitam a mostrar lugares, mas que os celebram como se fossem joias raras. Lisboa Luz é precisamente isso: um tributo apaixonado à capital portuguesa, um convite a entrar no coração de uma cidade onde a luz tem um papel quase espiritual.

Lisboa, há muito tempo amada por quem a vive e cada vez mais procurada por quem a descobre, é aqui retratada não com os olhos apressados do turista, mas com o olhar cúmplice de quem a conhece intimamente. A lente de Carlos Souza e Charlene Shorto - dupla já conhecida por captar a alma de destinos como Comporta e a Costa Amalfitana - encontra em Lisboa um novo palco: de azulejos que contam histórias, ruas que serpenteiam sem pressa, colinas que se erguem entre o Tejo e o céu.

Capa do livro "Lisboa Luz" Foto: ©Assouline

Mais do que um simples álbum fotográfico, este livro é uma experiência sensorial. As imagens - mais de 200 - e os textos carregados de emoção constroem uma Lisboa que vive entre o passado e o presente, onde o fado não é apenas música, mas memória, e onde o património não é apenas pedra, mas poesia.

Foto retirada do livro "Lisboa Luz". Foto: ©Assouline / ©Robin Knuth

Integrado na célebre coleção Travel Series da Assouline, Lisboa Luz junta-se a outros destinos de sonho que a editora tem vindo a eternizar em papel. Mas Lisboa é diferente. Não é uma cidade de luxo óbvio nem de beleza escancarada. O seu encanto é subtil, feito de contradições e surpresas: o elétrico que range pelas ladeiras, o cheiro a sardinha na rua, a luz dourada que se espalha pelas fachadas como verniz.

Foto retirada do livro "Lisboa Luz". Foto: ©Assouline / ©Hayley Kelsing

Carlos Souza, com a sua longa ligação ao mundo da moda e do design, traz sofisticação e detalhe ao projeto. Charlene Shorto, com a sua sensibilidade estética e conhecimento profundo da cidade, dá-lhe o toque de intimidade e verdade. Ambos vivem Lisboa de dentro e é essa Lisboa, não a dos postais, mas a dos encontros e segredos, que nos oferecem.



Lisboa Luz não é só uma homenagem à cidade. É uma celebração daquilo que faz dela um lugar onde apetece ficar: a luz, sim, mas também a alma.