Pedro Almodóvar & Roche Bobois, uma colaboração que celebra a cor

Milão é sede da Semana de Design de 2025, que arrancou oficialmente a sete de abril. Entre diversas exposições e atividades que celebram o melhor da criatividade, a Roche Bobois marcou presença no evento e aproveitou para anunciar uma novidade que liga design a cinema, com uma coleção em homenagem ao realizador Pedro Almodóvar. Mas os novos lançamentos não ficam por aqui: a marca de decoração também apresentou uma linha assinada por Rossy de Palma.

Coleção de Pedro Almodóvar & Roche Bobois Foto: DR

Aqui, a cor apresenta-se como a linguagem partilhada entre Pedro Almodóvar e a Roche Bobois, marcando um papel importante tanto no tema do design como no das emoções. Esta parceria, batizada com o nome Cromática: The Collection, destaca-se não só pelo seu carácter inovador, como também pela paixão partilhada pela arte.

Pedro Almodóvar Foto: Nico Bustos

O sofá Lounge é uma das peças em destaque. Desenhado por Hans Hopfer e reeditado para esta ocasião, reconstitui o universo estético e gráfico do realizador. Pode ser encontrado em duas versões. A primeira, El Deseo Lounge, chega numa edição limitada de 50 edições, com padrão desenhado por Almodóvar e inspirado nos cartazes dos filmes do realizador. Já a segunda versão tem tecido liso, mantendo-se fiel ao design original de 1971, e está disponível em várias cores. Além destes, a linha conta ainda com o sofá Bubble, uma peça conhecida da Roche Bobois e desenhada por Sacha Lakic, que assume quatro novas cores inspiradas e escolhidas pelo realizador.

Sofá 'El Deseo Lounge' Foto: DR

Outra proposta para a casa são as mesas de centro. PEPA é uma linha de mesas projetada por Maurizio Manzoni, num formato de bloco com os cantos arredondados, e PEDRO é uma mesa de centro com uma imagem de Pedro Almodóvar na parte superior. Para decoração, a coleção é composta por uma variedade de tapetes, como por exemplo o tapete que apresenta gráficos retirados dos créditos de abertura do filme El Deseo, a imitar o visor de uma câmara fotográfica. "As cores e padrões que escolhi refletem uma intensa alegria de viver. Estou convencido de que sentar neste sofá, andar sobre estes tapetes ou apenas olhar para os designs dará um otimismo renovado a todos", afirmou o realizador.

Almodóvar é um dos mais aclamados realizadores de cinema espanhóis. Nasceu numa pequena cidade na região de La Mancha e foi em 1972 que começou a criar curta-metragens com os seus amigos. Hoje, destaca-se no cinema mundial pelo seu estilo exuberante, centrado na cor, nas emoções e narrativas visuais. Elogiado pela intensidade narrativa e estética distinta, o seu trabalho já foi reconhecido com diversos prémios internacionais, como o recente Leão de Ouro, no festival de cinema de Veneza, com o filme The Room Next Door, uma história sobre a complexidade das relações humanas.

Tapete El Deseo' Foto: DR

Cromática é também uma colaboração com Rossy de Palma, artista espanhola celebrada pelas suas diversas facetas criativas, como o teatro, a música, as artes visuais, a moda e o design, além de ser musa e cúmplice de longa data do realizador espanhol. Caracterizada principalmente por uma personalidade forte e sentido de humor aguçado, traz o seu toque pessoal para a parceria com a marca ao projetar a nova coleção cápsula. Uma peça-chave desta coleção é The Eye, um toucador com um espelho no formato de um olho. "Imaginei uma vaidade poética única com um espelho a representar um olho, no qual olhas para o teu reflexo para cuidar de ti mesma", explicou a artista.

Toucador 'The Eye' Foto: DR

A coleção conta ainda com uma gama inspirada em objetos femininos, como é exemplo o leque, um acessório de marca de Rossy de Palma. Todas as peças estarão expostas no showroom da Roche Bois, em Milão, até 13 de abril, antes de serem lançadas oficialmente em loja.