Coleção especial "Cadernos de Viagens" da Vista Alegre

Caderno de Gabriella Giandelli Foto: @VISTAALEGRE

Caderno de Victoria Semykina Foto: @VISTAALEGRE

Caderno de Sebastiaan Van Doninck. Foto: @VISTAALEGRE

Caderno de Gabriella Giandelli Foto: @VISTAALEGRE

Numa celebração à rica tradição de duas centenas de anos da Vista Alegre, a marca portuguesa que está mais do que internacionalizada, em colaboração com quatro talentosos ilustradores, lança os tão aguardadosoferecem um vislumbre cativante das várias facetas que compõem o universo da Vista Alegre, nesta coleção.Estes quatro artistas, com estilos e origens distintas, foram selecionados estrategicamente para proporcionar uma perspetiva diversificada e complementar sobre a icónica marca portuguesa. A diversidade das suas nacionalidades, com, destaca a abertura da Vista Alegre ao mundo e a importância de múltiplas interpretações sobre o mesmo tema. É de lembrar queEsta prática perdura agora, revitalizada pelos quatro ilustradores, cada um oferecendo uma visão única e pessoal dos locais, das pessoas e das histórias que permeiam a Vista Alegre., num relato vibrante, descreve, no comunicado partilhado, as cores intensas que se desdobram sob a luz do verão, destacando os detalhes marcantes da fábrica e do seu ambiente envolvente., por sua vez, transmite uma sensação de serenidade ao observar a vida quotidiana e uma árvore majestosa no coração da aldeia., ao pintar a paisagem local, evoca a presença imponente das cegonhas e a interligação entre a natureza e a arte, enquantose deixa envolver pela serenidade do ambiente e pela história enraizada nas raízes da Vista Alegre.Os Cadernos de Viagens não só encapsulam a essência da Vista Alegre, mas também proporcionam. Disponíveis nas lojas da Vista Alegre e online, estes cadernos oferecem uma experiência única e cativante por, convidando os entusiastas da arte e da história a embarcar numa viagem visual inesquecível.