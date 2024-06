Pop Me Up! da Vista Alegre: Arte, Cor e Diversão para o verão

Os copos Pop Me Up! são a representação perfeita da criatividade e destreza dos mestres vidreiros da Vista Alegre Foto: DR

Copo "Lolipop". Foto: DR

Copo "Bubbles". Foto: DR

Copo "Fresh". Foto: DR

Os copossão a representação perfeita da criatividade e destreza dos mestres vidreiros da Vista Alegre. Cada peça é um testemunho da técnica art glass, que envolve a sobreposição manual de diferentes vidros e cores, resultando em padrões únicos e fluidos. Esta técnica exige umaa, combinada com uma visão artística ousada, elementos que a Vista Alegre domina com maestria.A marca, que foi fundada em 1824 em Ílhavo, no distrito de Aveiro,. Ao longo dos anos, a Vista Alegre não só se consolidou como uma referência nacional, mas também ganhou prestígio internacional. Em 2001, a fusão com o Grupo Atlantis, especializado em cristal e vidro de alta qualidade, deu origem ao poderoso Grupo Vista Alegre Atlantis, um dos maiores conglomerados de "tableware" e "giftware" da Europa. Esta expansão permitiu à Vista AlegreOs novos copos Pop Me Up! são apresentados numaque complementa perfeitamente a vibração e a alegria das peças. A coleção, composta pelos, promete transformar qualquer ocasião numa verdadeira festa de sensações visuais e tácteis. Pensados para aqueles que apreciam o design e a originalidade,, pode ser adquirido nas lojas da Vista Alegre ou através do site oficial, vistaalegre.com.A Vista Alegre continua a ser uma e, demonstrando que o saber-fazer tradicional pode caminhar de mãos dadas com a inovação. A nova linha Pop Me Up! é mais um exemplo desta filosofia, combinando a rica herança da marca com uma abordagem contemporânea e vibrante, perfeita para os dias quentes de verão.