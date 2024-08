Nova exposição de Felipe Pantone na Underdogs

O artista plástico Felipe Pantone está de volta, com a exposição Perceptual Phenomena, Color Spaces, Structural Honesty, que inaugura no dia 13 de setembro na Galeria Underdogs. Desta vez, sete anos após a sua estreia em Portugal, em 2017, o artista argentino-espanhol vai apresentar dez obras imersivas que desafiam as fronteiras entre os domínios físico, digital e celestial, convidando a uma viagem por uma constelação de cores, padrões, texturas, gráficos e materialidades. Além da exposição, Felipe Pantone fará uma intervenção de arte pública em Lisboa – à semelhança do que já aconteceu em 2017 – bem como o lançamento de uma edição limitada.

Felipe Pantone Foto: DR

A exposição baseia-se nas transformações da nossa realidade, por meio da nossa relação com a luz, e explora a complexa relação entre os seres humanos e o panorama digital em constante evolução. A arte de Pantone une os mundos analógico e digital, criando ambientes imersivos onde as cores e as estruturas se deslocam e transformam, tal como a nossa perceção na era digital.

O mural de Felipe Pantone criou em Lisboa, em 2017 Foto: DR

A cor e a luz são, de resto, dois conceitos basilares na obra de Pantone, como é possível perceber com este seu comentário: "A cor só acontece por causa da luz, e a luz é a única razão pela qual a vida acontece. Luz e cor são a essência da arte visual. Graças à televisão, aos computadores e à iluminação moderna, a nossa percepção da luz e da cor mudou completamente."

Obras de Pantone na exposição "Beyond the Streets", na Saatchi Gallery, em Londres Foto: Ian Reid

Pantone, um artista com mais de duas décadas de experiência no graffiti e na arte urbana, celebrado pela sua abordagem que junta tecnologia e estética. O seu trabalho é caracterizado por gradientes de cor vibrantes, padrões geométricos e uma estética de glitch digital, sendo profundamente influenciado pela arte cinética e a arte ótica. As obras de Pantone são explorações dinâmicas de como a cor e a luz interagem com os sentidos humanos, refletindo o ritmo frenético da vida contemporânea.

A não perder, na Galeria Underdogs, na zona do Braço de Prata, em Lisboa, entre 13 de setembro e 26 de outubro.