Rolex Submariner, o relógio que desafiou o mar

O Submariner, lançado em 1953, é muito mais do que um simples relógio; é uma inovação que mudou a ideia de resistência e precisão em ambientes extremos. Com resistência à água até 100 metros de profundidade, foi uma verdadeira revolução na indústria relojoeira, tornando-se rapidamente o relógio de escolha dos mergulhadores profissionais e aventureiros.

Nicholas Foulkes narra com profundidade a jornada de criação do Submariner, destacando não só o avanço técnico da Rolex, mas também as histórias dos pioneiros que testaram os primeiros protótipos em ambientes subaquáticos inóspitos. O livro explora o impacto deste relógio na exploração marítima, e como ele continuou a evoluir ao longo dos anos, culminando em modelos ainda mais impressionantes como o Sea-Dweller (1967) e o Deepsea Challenge (2022), este último capaz de resistir a profundidades superiores a 11.000 metros.

Foto: @Rolex

Ao longo das suas mais de sete décadas de história, o Submariner manteve uma estética consistente, tornando-se num ícone imediatamente reconhecível. Mesmo com o passar dos anos e as melhorias técnicas introduzidas pela Rolex, o design clássico do Submariner permaneceu praticamente inalterado, provando que a sua forma original já era um exemplo de perfeição.

O relógio afirmou-se como um símbolo de estilo, usado não só por mergulhadores, mas por uma vasta gama de entusiastas de desportos e até figuras da cultura popular. Segundo Arnaud Boetsch, Diretor de Comunicação e Imagem da Rolex, o Submariner "evoluiu para se tornar o verdadeiro relógio de ação, escolhido por aventureiros de todas as áreas", afirma em comunicado.

O livro, Oyster Perpetual Submariner – O Relógio que Desafiou as Profundezas, é uma obra cuidadosamente investigada e ilustrada, combinando fotografias novas e históricas dos arquivos da Rolex. A colaboração com a revista Wallpaper, reconhecida pela sua abordagem visual, traz uma dimensão artística à narrativa.

Foto: @Rolex

Ao longo das 252 páginas, o leitor é levado numa viagem que explora tanto a herança técnica como a aura mítica que rodeia o Submariner. Os testemunhos incluem várias figuras associadas à Rolex, incluindo participantes na iniciativa Perpetual Planet, que apoia a preservação ambiental, e que oferecem uma perspectiva fascinante sobre como a marca se tornou sinónimo de inovação e sustentabilidade.

Nicholas Foulkes, escritor baseado em Londres e autor de cerca de 40 livros, encontrou nesta obra uma oportunidade única. Com acesso exclusivo aos arquivos da marca, Foulkes constrói uma narrativa que é ao mesmo tempo técnica e humana, destacando como a Rolex acompanhou e influenciou algumas das maiores realizações da humanidade nos últimos 100 anos.

O livro estará disponível para compra a partir de 1 de outubro de 2024, em versões em inglês e francês. Para os colecionadores, uma edição especial em seda será disponibilizada em pré-venda exclusiva entre 16 e 19 de setembro. Esta edição limitada será vendida através da WallpaperSTORE*, com um lançamento global a partir de 20 de setembro. Está disponível por €125.