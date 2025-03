Retrospetiva de artista francês JR na Galeria Underdogs

A Galeria Underdogs vai acolher, de 28 de março a 19 de abril, uma exposição do artista francês JR chamada Through My Window. E o que o visitante poderá ver através da janela de JR é uma retrospetiva através de litografias que captam 36 das suas instalações de grande escala, um projeto intitulado Inside Out. Este artista, nascido em Paris em 1983, trabalha na interseção entre fotografia, arte pública, cinema e envolvimento social. Além destas obras, durante a exposição, ocorrerá uma colaboração inédita deste artista com o famoso artista português Vhils. O estilo fotográfico distintivo de JR e a estética única de Vhils irão convergir numa visão artística singular, numa intervenção que será anunciada brevemente.

Retrato do artista francês JR Foto: Grégoire Machavoine

Ao longo das últimas duas décadas, JR criou projetos monumentais e intervenções específicas em cidades por todo o mundo. Seja colando imagens em casas numa favela brasileira (2008-2009), organizando um piquenique sobre a cerca da fronteira entre os EUA e o México (2017), trabalhando com 400 voluntários para criar um trompe-l’oeil no Museu do Louvre, em Paris (2019), ou conduzindo uma procissão em torno de um enorme retrato de uma criança refugiada no deserto do Saara (2022), JR procura envolver todos no ato de criação artística, com o objetivo de gerar conversas e impulsionar mudanças sociais.

Inside Out Group Action “Ora Tocca A Voi” | Fotógrafo: Cosmo Laera, Milão, Itália, 2023 Foto: Cosmo Laera

Envolvimento esse que vai ter lugar também na Galeria Underdogs, onde o público será convidado a fazer parte deste movimento global. No dia da inauguração da exposição, uma carrinha-cabine fotográfica estará estacionada em frente à galeria, oferecendo aos visitantes a oportunidade de serem fotografados e de verem os seus retratos integrarem um mural público. Todos podem participar, sem qualquer inscrição prévia necessária.

Tromp-l'oeil intitulado "Greetings from Gaza" datado de outubro de 2021 Foto: DR

Em Through My Window, a exposição que estará patente na Galeria Underdogs, cada obra carrega uma história social e comunitária, que é contada por JR, em formato áudio, a que é possível aceder através de QR Codes colocados junto às peças. Este francês começou por fazer arte nas ruas de Paris para, mais tarde, atravessar fronteiras e trabalhar em diferentes continentes – através do mapa exposto na galeria, obtém-se uma visão global do seu percurso e o impacto que deixou em cada ponto geográfico.

Inside Out Action “IOP MAURITANIE” | Fotógrafa: Malika Diagana, Nouakchott, Mauritânia, 2022 Foto: Malika Diagana

Desde a ilusão de ótica no Museu do Louvre, em Paris, à intervenção na prisão de alta segurança Tehachapi, na Califórnia, JR divide-se entre a criação de obras monumentais e o trabalho realizado com comunidades locais, em campos de refugiados, zonas de conflito, e outros locais onde o artista escolhe usar a arte como arma de transformação sociopolítica.

Litografia da instalação artística "Giants, Rising Up", Hong Kong, 2023 Foto: DR

As litografias são edições limitadas e vão estar disponíveis para venda na galeria, sendo que o acesso antecipado será possível através de uma Viewing Room de pré-venda online, de 26 a 28 de março, no site da Underdogs.

Onde? Rua Fernando Palha 56, Marvila, Lisboa Quando? De 28 de março a 19 de abril Horário? Terça a sábado das 14h às 19h.