Exposição “Distante”, do coletivo Unidigrazz, estreia-se na Underdogs

O nome adivinha o ponto de partida do que podemos esperar desta exposição – "Distante" é uma referência à malha social que habita as franjas de Lisboa, "expondo a céu aberto as vivências e desigualdades que prevalecem entre as realidades do centro e da periferia", lê-se no comunicado da galeria Underdogs - plataforma cultural com uma galeria que tem dois espaços expositivos -, que acolhe esta primeira mostra oficial do coletivo Unidigrazz.

Há peças colaborativas entre os artistas, há aventuras individuais, mas todas elas se confrontam os visitantes com "uma exploração das narrativas complexas inerentes à dicotomia periferia-centro, representada pelos 33 minutos de viagem entre as estações do Rossio e Algueirão Mem Martins, na Linha de Sintra." Há pinturas, instalações e obras que espelham esta realidade, numa multiplicidade de referências visuais que se complementam.

A exposição inaugura a 15 de setembro. Foto: Unidigrazz

Nas palavras dos próprios artistas: "Unidigrazz é uma consequência, uma continuação de algo [que já existe]; do trabalho dos rappers street, writers, poetas, de todas as mães. A arte realizada pelo coletivo relata uma época que já se viveu ou se está a viver, pela maneira de ver e criar de quem vive dentro dessa realidade. É mais do que o mundo artístico. É o que vêem e vivem." A Unidigrazz foi criada em 2017, em Mem Martins, por músicos, fotógrafos, ilustradores, realizadores e graffiti writers, entre os principais estão Diogo "Gazella" Carvalho, Onun Trigueiros, Rappepa bedju tempu, Sepher AWK e Tristany.

É do coletivo Unidigrazz. Foto: Unidigrazz

A exposição "Distante" inaugura a 15 de setembro das 18h às 21h na Galeria Underdogs. No mesmo dia, o espaço Cápsula acolhe uma mostra de peças do projeto de intervenção artística ±MaisMenos±, de Miguel Januário, desenvolvida para acompanhar o lançamento de um novo livro dedicado à obra do artista, marcado para dia 28 de outubro.

Onde? Rua Fernando Palha, Armazém 56 – Lisboa Quando? Terça a sábado, das 14h às 19h Entrada gratuita