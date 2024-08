A magia do Barroco na arquitetura de Siza. Uma exposição no Museu Nacional Soares dos Reis

No dia 12 de setembro de 2024, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, abre as suas portas para uma exposição singular que promete cativar os amantes da arquitetura e da arte. Sob o título "Siza, Câmara Barroca", esta exposição mergulha nas nuances do barroco, revelando como este movimento estético influenciou profundamente a obra do célebre arquiteto Álvaro Siza Vieira. A mostra estará patente até ao dia 31 de dezembro, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de explorar a relação entre o barroco e a modernidade na arquitetura de Siza.

"Siza, Câmara Barroca" é fruto de um longo e meticuloso projeto de investigação denominado "Siza Barroco", coordenado por José Miguel Rodrigues e Joana Couceiro, ambos investigadores da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). O projeto, que foi o primeiro classificado no concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 2021, culmina agora nesta exposição que reúne 18 obras de Siza, abrangendo diferentes períodos da sua carreira, com especial enfoque nas décadas de 70 e 80 – os anos mais intensamente barrocos da sua produção.

O que distingue esta exposição é a forma como ela permite ao visitante perceber a "Ideia de Barroco" que permeia o trabalho do arquiteto. As obras expostas refletem a maneira como o arquiteto integra as complexidades da vida humana e da cidade na sua criação, tal como os mestres barrocos fizeram na sua época. Em cada peça, é possível notar a presença de temas como a repetição, o anonimato, o quotidiano, e, simultaneamente, a exceção e a singularidade – características intrínsecas à cidade barroca que Siza sempre perseguiu.

Além de explorar a arquitetura de Siza, a exposição leva o visitante a percorrer as coleções permanentes do Museu Nacional Soares dos Reis, criando uma ligação profunda entre as obras do arquiteto e o rico património histórico do museu. Esta interação entre o antigo e o moderno, o barroco e o contemporâneo, proporciona uma experiência enriquecedora que transcende a simples visualização de obras arquitetónicas, transformando-a numa viagem sensorial e reflexiva.

A exposição "Siza, Câmara Barroca" encerrará de forma memorável, no dia 14 de dezembro, com um concerto na Igreja dos Clérigos. O grupo vocal Olisipo interpretará o "Magnificat em talha dourada", uma obra do compositor contemporâneo Eurico Carrapatoso, que, tal como Siza, valoriza a tradição sobre a originalidade pura. Este concerto não é apenas uma homenagem ao barroco, mas também um reflexo da filosofia de ambos os criadores, que veem na continuidade com o passado uma forma de inovar e enriquecer o presente. A entrada é livre, sujeita à lotação dos espaços.