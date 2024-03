Vhils transforma um Mini em arte

Esta obra meticulosa exigiu seis meses de trabalho e cerca de 30 mil furos nos painéis do veículo. Foto: DR

Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, é um artista português de renome internacional, famoso pelas suas obras urbanas marcantes. Desafiado pela Mini, o artista empreendeu um projeto inovador: transformar um Mini clássico numa obra de arte.Este projeto é a mais recente etapa de uma parceria contínua entre a MINI e o Vhils Studio. Em 2022, Vhils homenageou Sir Alec Issigonis, o criador do Mini original, com uma intervenção de grandes dimensões que destacava a importância histórica e cultural do veículo. Agora, é a vez de homenagear a obra de Issigonis em si: o Mini.Então, o que significa "TRACERY"? É uma palavra queNesta obra, o termo refere-se a técnica de perfuração utilizada por Vhils, que cria uma interação única entre o automóvel e a luz ambiente, refletindo os elementos característicos do seu estilo artístico. Para conceber esta instalação, Vhils viajou até Oxford, onde teve a oportunidade de selecionar o carro que queria como "tela". A escolha recaiu sobre um Mini MkI de 1965, um modelo revolucionário na sua simplicidade, representativo do legado da marca em inovação e mobilidade urbana.O responsável da Mini em Portugal, Gonçalo Empis, explicou esta parceria da seguinte forma: "A MINI é uma marca que sempre olhou para o futuro sem esquecer o seu legado. Já o Vhils tem o poder de deixar a sua marca na paisagem urbana de forma indelével. Encontramos nesta colaboração uma união de elementos que nos inspira. Estamos orgulhosos do resultado deste desafio lançado ao Vhils e à sua equipa."Para dar vida ao conceito, o artista português contou com aEsta obra meticulosa exigiu seis meses de trabalho e cerca de 30 mil furos nos painéis do veículo. "TRACERY" foi oficialmente apresentado no Vhils Studio eantes de integrar a coleção internacional da marca, participando em eventos e exposições em todo o mundo.