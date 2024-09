MAAT celebra 8 anos com música, arte e gastronomia

As "block parties" nasceram há mais de 50 anos no outro lado do Oceano Atlântico, em Nova Iorque, eram festas de rua dinamizadas pela comunidade afro-americana, sempre com muita música à mistura. Hoje em dia as festas de rua passam-se em ruas fechadas ao trânsito e espalharam-se por territórios internacionais.

Deste lado do oceano, a festa de rua dinamizada pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em colaboração com a produtora de música e vídeo RedMojo, para celebrar os seus 8 anos, tem entrada gratuita das 12h às 19h. Emerson Ferreira, fundador da RedMojo, vê esta festa como "uma oportunidade para celebrar a diversidade e a unidade da nossa amada cidade de Lisboa".

Durante os três dias de celebração, a Praça do Carvão conta com instalações de arte, performances, visitas, oficinas, gastronomia e conversas, bem como um mercado, organizado pelo The Spot Market, recheado de moda, joalharia, decoração e artesanato, que serve como manifesto de comércio justo e economia criativa. Pela escolha da agência Purple Mayo, a melhor e mais trendy gastronomia de Lisboa marcará presença, reunindo os mais variados estilos culinários num só espaço. O diretor do MAAT, João Pinharanda, vê este fim-de-semana como uma oportunidade de "alargar o universo de públicos do museu".

Cartaz da Block Party at MAAT Foto: DR

Para os amantes de música eletrónica e house, nos dias 4 e 5, a partir das 20h, existirão duas festas com entrada paga, com a curadoria do parceiro do evento e produtora de artistas como Madonna, Pitbull, Pusha T, Rich The Kid e Anitta, RedMojo. A primeira fase de venda dos bilhetes, já à venda, terá o preço de €25.

Sexta-feira, dia 4 de outubro, a Block Party junta-se à organização do Festival de Cinema Tribeca, assinalando a sua proximidade, num cartaz repleto de nomes da eletrónica. Groove Armada vai começar a festa com house, trip hop, chillout e funk. DOT (Day Out of Time) traz consigo a atmosfera brasileira, com a sua música "Eu vou pra Bahia". Por fim, com disco, techno, afro e vocal house, chega Shugi.

No dia em que o MAAT celebra o seu 8º aniversário, sábado, dia 5 de outubro, a música noturna chega de toda a Europa. De Espanha chega Pablo Fierro, DJ e produtor espanhol, que une organicamente música afro, latina e eletrónica. O italiano Raffa Guido demonstrará a sua habitual mistura de soul, jazz e house. Por fim, nascida em Londres, mas atualmente dividida entre Lisboa e Dubai, Megatronic mistura música eletrónica com ritmos africanos e sons tradicionais do Oriente Médio e influências latinas, celebrando o que mais defende: a celebração da diversidade feminina no Médio Oriente e Norte de África.

O que começou como uma ceçebração do aniversário do museu termina como um evento de propagação cultural, com Lisboa como cenário e inspiração.