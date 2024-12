Artista português entre os vencedores do concurso Huawei XMAGE Awards

Não se substime o poder de um smartphone na fotografia. Todos os anos há concursos dedicados à arte de saber fotografar com estes gadgets de topo, como é o caso da HUAWEI XMAGE Awards, uma competição global de fotografias de smartphones Huawei que se realiza anualmente.

"Catching a Cloud", tirada com o HUAWEI Pura 70 Pro+. Foto: Chen Yong

Há um português entre os vendedores, destacando-se numa das categorias do concurso na edição 2024: Rui Gonçalo Piçarra venceu na categoria ‘Style’, com uma fotografia captada com recurso a um HUAWEI P60 Pro. Esta edição atribuiu um total de 66 prémios, incluindo três vencedores do Grande Prémio e 18 vencedores por categoria, com base em mais de 650.000 participações, provenientes de 86 países. Em competições estão fotografias tiradas com smartphones exclusivamente da marca: o HUAWEI Pura 70, o HUAWEI P60, o HUAWEI P40 e o HUAWEI Mate 60.

"Pick a Beak", tirada com o HUAWEI P30 Pro. Foto: Justin Mendoza

De acordo com Chen Xiaobo, vice-presidente da Associação de fotografias da China e jurada do XMAGE Awards 2024, "a imagem móvel não se limita a documentar o quotidiano, mas deve integrar observações mais profundas e reflexões filosóficas pessoais. Cada fotografia torna-se parte de um diálogo íntimo com o mundo".

"Poland 'Sisters'" tirada com HUAWEI P60 Pro. Foto: Kinga Choińska

Chen Yong, um engenheiro na China, Justin Mendoz, um gestor de contas das Filipinas, e Kinga Choinska, uma funcionária administrativa na Polónia, foram os vencedores do Grande Prémio e receberam, cada um, 10.000 dólares do Fundo de Criação Huawei.