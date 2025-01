Uma ode à cidade das luzes, do amor e dos croissants

Paris é a cidade ideal para deambular. A Cidade das Luzes, a Cidade do Amor, da Torre Eiffel, do Sena, do luxo e da Revolução Francesa. Percorrer as suas 6500 ruas é percorrer séculos de história. Paris é, certamente, uma das cidades mais visitadas do mundo, porém, apesar da pressão turística, conseguiu manter a sua identidade. Razão pela qual passar horas a caminhar na capital francesa, sem o objetivo de chegar a um sítio concreto, qual verdadeiro flâneur, é uma das atividades deliciosas para pôr em prática – melhor, só mesmo ir parando aqui e ali para croissants, cafés e outras iguarias de pastelaria. Mas porque a grande maioria de nós não vive em Paris, logo, não tem oportunidade de fazer estes passeios com frequência, agora, com o livro Paris by Paris, da Assouline, podemos passear com a ponta dos dedos. E com os olhos.

Este verdadeiro objeto de coleção custa 250 euros Foto: Assouline

Nesta ode à Cidade das Luzes, a Assouline leva o leitor numa viagem através de Paris do século XX, passeando pela história, as artes, a moda, a cultura e o estilo que fizeram daquela capital europeia a pérola cosmopolita que conhecemos – mas que podemos conhecer ainda melhor.

"Paris by Paris" conta a história dos tempos sombrios vividos pela cidade e os seus habitantes às mãos do nazismo Foto: American Photo Archive/Alamy Stock Photo (Esquerda) | Shawshots/Alamy Stock Photo (direita)

Paris by Paris é da autoria do escritor, músico e ator nascido em Marrocos, Ariel Wizman, e do escritor Harold Colbert. Juntos, levam o leitor pela mão, ao longo de sete capítulos, dando a descobrir os gloriosos dias da Belle Époque, os vibrantes anos 20 e a renovada criatividade intelectual e artística do período pós-guerra. Com eles, passeamos pelas grandes avenidas, onde a beleza dos monumentos transborda de história e de histórias para contar. Este livro explora Paris de uma forma possível apenas aos mais perspicazes conhecedores.

Uma ode à cidade dos amantes, aqui com Romy Schneider e Alain Delon à beira do Sena Foto: Maurice Jarnoux | Getty Images

Esta edição especial apresenta fotografias raramente vistas, incluindo algumas das primeiras imagens dos Jogos Olímpicos de 2024 publicadas num livro. A obra é apresentada numa luxuosa caixa protetora e está disponível em inglês e francês. Conta com um prefácio do famoso escritor, crítico literário e apresentador de televisão, Frédéric Beigbeder. Para completar, inclui uma linha do tempo com os momentos-chave da cidade ao longo dos últimos séculos.

Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a 26 de julho de 2024 Foto: Ryan Pierse | Getty Images

Paris by Paris é um verdadeiro objeto de coleção – na senda de New York by New York, também lançada pela Assouline – e isso nota-se no preço: 250 euros. Tem 368 páginas, mais de 300 fotografias e pesa uns consideráveis 4,5 quilos. Estará à venda a partir de 6 de fevereiro – um presente ideal para o Dia dos Namorados –, mas encontra-se já em pré-venda no site da editora.