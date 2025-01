A história da Atlantic Records em imagens

Os melómanos já estarão a salivar por este livro e com boas razões. A Atlantic Records foi fundada em 1947, em Nova Iorque, por Ahmet Ertegun e Herb Abramson, dois fãs de música que não podiam imaginar que estavam a criar uma das mais importantes editoras musicais dos Estados Unidos, que moldaria a cultura popular durante décadas. A razão do seu sucesso tem a ver com o facto de a gravadora ter apostado na promoção de música negra, géneros como o R&B, o soul, o jazz e o hip-hop, que estavam sub-representados e pelos quais começou a haver grande interesse nos anos do pós-guerra. Mais tarde, dedicou-se também à música rock, pop, dance e muito mais. Ao longo de sua história, a Atlantic manteve uma reputação de descoberta de talentos, produção de álbuns inovadores e apoio a artistas diversos, tornando-se uma das editoras mais influentes e bem-sucedidas da indústria musical. Hoje, continua a desempenhar um papel de destaque na cultura musical global.

Esta edição contém retratos e fotografias das bandas mais famosas do mundo da autoria de alguns dos maiores fotógrafos de sempre Foto: Taschen

75 Years of Atlantic Records conta a história fotográfica desta lendária gravadora, dando a conhecer inúmeras imagens dos seus arquivos, muitas delas nunca antes publicadas. Para esta edição, a Taschen reuniu retratos formais, fotografias de performances ao vivo, momentos decisivos no estúdio e vislumbres íntimos dos bastidores de pioneiros do soul como Aretha Franklin e Ray Charles, inovadores do jazz como John Coltrane e Charles Mingus, ícones da música pop de várias eras como os Bee Gees e ABBA, lendas do rock como Led Zeppelin e os Rolling Stones, cantoras revolucionárias como Roberta Flack e Stevie Nicks, além de estrelas atuais como Ed Sheeran e Charli XCX. Isto, através da objetiva de alguns dos maiores fotógrafos do mundo, incluindo Annie Leibovitz, Jim Marshall, Lee Friedlander, Walter Iooss Jr., Anton Corbijn, Chuck Stewart, Albert Watson e David LaChapelle.

Este volume conta com um prefácio de Bruno Mars. Para além disso, as imagens são acompanhadas de legendas da autoria de Richie Unterberger and Herb Powell, e escritores premiados como David Ritz, Ben Ratliff, Elizabeth Nelson, Barney Hoskyns entre outros, contextualizam as fotografias com textos em que examinam os diversos géneros músicas, com cronologias e perfis de músicos.

O livro vai estar à venda a partir de março, mas está já disponível para pré-encomenda no site da Taschen. Tem 462 página, custa 150 euros e é uma verdadeira edição de coleção para os amantes da música.