Tamara Alves volta ao Underdogs com exposição que celebra o ser humano

A galeria Underdogs dá início ao ano de 2025 com uma exposição que promete marcar o panorama artístico em Lisboa. Tamara Alves, uma das vozes mais marcantes da arte contemporânea portuguesa, apresenta um conjunto de trabalhos que inclui aguarelas, desenhos, dípticos e esculturas em resina e madeira. Com a sua estética urbana e uma abordagem profundamente introspetiva, a artista leva-nos a um universo em que o instinto, a ausência e a dualidade coexistem, revelando tanto o que há de selvagem como de vulnerável em cada um de nós.

Foto: DR

A figura feminina mantém-se como eixo central do trabalho da artista, mas, nesta mostra, há uma desconstrução mais acentuada, com a palavra a ganhar protagonismo. O título da exposição, inspirado no poema de Walt Whitman, evoca a fusão entre corpo e poesia, entre a carne e o que não é dito. "Tenho-me interessado pela ausência e pelo silêncio, pela sedução do invisível", confessa a artista, explicando que muitas das suas obras nascem de manchas, formas inacabadas e fragmentos de cor que sugerem mais do que revelam.

Nas paredes da galeria, papéis rasgados e traços rebeldes desafiam a narrativa convencional. A sensação de descontrolo nas suas obras contrasta com a contenção emocional da artista, criando uma tensão que é tanto visual como emocional. Inspirada por mitologias e naturezas-mortas, Tamara Alves convida o observador a uma pausa reflexiva, "um confronto com as sombras que habitam dentro de cada um de nós". As suas obras transportam-nos para um lugar onde luz e escuridão coexistem, onde a mortalidade se torna uma celebração da vida.

Além das peças expostas, o público poderá admirar "The Wolf Awaits", um mural pintado na parte de trás da galeria em Marvila. Foto: ©Miguel Portelinha

Além das peças expostas, o público poderá admirar "The Wolf Awaits", um mural pintado na parte de trás da galeria em Marvila, no qual Tamara Alves presta homenagem à frase do cineasta Abbas Kiarostami. Este mural, envolvente e contemplativo, insere-se no espaço urbano de Lisboa, reafirmando a ligação da artista às raízes da arte de rua.

Tamara Alves tem um percurso que combina artes plásticas, ilustração e arte urbana. Fascinada pela estética das ruas, as obras são uma celebração da vitalidade e do erotismo, do corpo e dos seus limites. Desde o início dos anos 2000, tem participado em projetos e exposições em Portugal e no estrangeiro, construindo uma linguagem plástica que mistura desenho, pintura, cerâmica e tatuagem.

Foto: ©Miguel Portelinha

A exposição estará patente até 8 de março, de terça-feira a sábado, entre as 14h e as 19h, com entrada livre. No dia 22 de janeiro, será ainda lançada uma edição limitada pela Underdogs, dando aos admiradores da artista a oportunidade de levar consigo um fragmento deste universo poético e instintivo. "And Your Flesh Becomes a Poem" promete ser mais do que uma exposição – será uma experiência sensorial, um convite à introspeção e à celebração daquilo que nos torna humanos.