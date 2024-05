Tower-running: a nova modalidade em que o céu é o limite

Se vai andar a perseguir vítimas escada acima, vale a pena treinar primeiro Foto: IMDB | Joker

Prescindir do elevador em favor das escadas é, a par de passar menos tempo sentado e andar mais a pé, uma das melhores alterações que pode fazer no seu estilo de vida. O que talvez não saiba é que, ao subir escadas, poderá estar a dar os primeiro passos rumo a uma carreira no mais recente desporto de competição: tower-running, que consiste, muito simplesmente, em correr escada acima. Vence o mais rápido.No início deste mês, decorreu oem Taiwan, cujo objetivo final era ser o mais rápido aque já foi o mais alto do mundo. A Federação Internacional de Skyruning, organismo que governa modalidade, diz que há, por todo o mundo, cerca dee acrescenta que está em contacto com o Comité Olímpico Internacional para que o tower-running venha a ser incluído nas modalidades olímpicas. E, de facto, se uma coisa tão pouco prática e de utilidade discutível, como atirar um martelo pelo ar, pode fazer parte das olimpíadas, por que não algo que as pessoas fazem todos os dias?Por outro lado, 2046 degraus não é, propriamente, o mesmo que subir até ao terceiro andar com os sacos das compras, algo que já faria a maioria das pessoas sentir-se bastante orgulhosa. 2046 degraus é todo um outro nível de... Loucura, dirão uns, empenho, dirão outros. Mas, afinal, o que é que motiva estas pessoas? Antes de mais,retiram prazer e orgulho pessoal de poderem dizer que subiram até ao cimo de edifícios históricos, como oDepois, há também uma componente de novidade, e diferenciação – afinal, as maratonas, em tempos reservadas para os melhores e mais resistentes atletas, estão agora povoadas de pais e mães de meia idade, e até avós.A verdade é que o tower-running é bastanteporque a força necessária para puxar o corpo para cima é muito maior do que a necessária para puxar o corpo para a frente. Além disso,E se, por um lado, algumas corridas permitem que o alpinista de escadas se apoie nos corrimãos, por outro, isso requer um esforço adicional da parte superior do corpo. Ou seja, em menos de nada, terá os braços e as pernas a arder. Algo que Michael Reichetzeder, ex-praticante da modalidade, confirmou ao jornal britânico The Economist: "Se deixarmos uma pessoa que está em boa forma, mas que não tem experiência desta modalidade correr escada acima, as sua pernas vão estar acabadas quando chegar ao décimo andar."Muito bem. Então, quanto tempo demora um escalador de elite a subir até ao topo dacom 3398 degraus e 119 andares? Acredite ou não, muito pouco tempo: cerca de 20 minutos, ou seja, qualquer coisa como 170 degraus por minuto ou uma velocidade constante de quase três degraus por segundo. Ficou cansado só de pensar nisso? Também nós, caro leitor, também nós.