LISBON by DESIGN está de volta para uma quinta edição. O evento de design contemporâneo e artesanato português, regressa ao Palacete Gomes Freire, no coração de Lisboa, entre os dias 22 e 25 de maio, para apresentar uma seleção de 28 designers e artesãos. O objetivo mantém-se: celebrar o melhor da criatividade portuguesa no panorama internacional.

Coleção OMARCITY World. Foto: DR

Atraindo mais de 3000 visitantes todos os anos, incluindo diversos colecionadores e profissionais da indústria vindos dos EUA, França, Bélgica e Alemanha, é hoje descrito como mais do que uma feira. LISBON by DESIGN é uma plataforma para descobrir novos talentos, promover colaborações e abrir caminhos para novas oportunidades no setor. Desde a primeira edição, tem dado boas-vindas a várias figuras de renome do mundo do design contemporâneo, como é exemplo o designer francês Noé Duchaufour-Lawrance, as artistas portuguesas Bela Silva e Vanessa Barragão, e o designer Mircea Anghel, entre muitos outros.

Produção de Paul Boucher. Foto: DR

Neste evento, poderá encontrar diversas criações feitas em exclusivo para a feira, que vão desde mobiliário a peças de decoração, exploradas através de diversos materiais e técnicas como a madeira, metal, têxteis, cortiça e vidro. Cada uma concebida com recursos naturais em respeito ao património artesanal português.

Entre as diversas propostas que poderão ser vistas no evento, um destaque desta edição é a exposição experimental que irá explorar a arte de sentar, protagonizada por Sam Baron em colaboração com a marca portuguesa de mobiliário De La Espada. Para além de uma coleção exclusiva de mobiliário apresentada pela Burel Factory, marca portuguesa e produtora de lã burel, e em parceria com a produtora de cortiça Blackcork. Na direção criativa deste projeto estão os nomes de Rui Tomás e Toni Grilo. Já o Jardim do Palacete recebe uma coleção-cápsula especial de bancos e mobiliário de exterior da marca belga OMARCITY World.

Coleção Burel Factory. Foto: DR

A experiência não acaba por aqui e, ao longo dos dias, serão igualmente apresentadas diversas talks sobre o tema "sustentabilidade no design". Entre os oradores, poderemos encontrar Rosana Sousa, que irá falar sobre práticas sustentáveis de design com a sua mais recente coleção de cadeiras e bancos desenhadas com madeira recuperada de nogueira e carvalho. Pela segunda vez, será novamente entregue o Prémio Morgado do Quintão - Lisbon by Design Sustainable Design Award, patrocinado por Morgado Quintão, uma quinta Algarvia com produção vitivinícola biológica.

Rosana Sousa e a sua mais recente coleção. Foto: DR

"Celebrando a sua 5.ª edição, a LISBON by DESIGN continua a evoluir como plataforma para a inovação e sustentabilidade. Este ano, a curadoria destaca designers e artesãos que abraçam a produção ética, materiais circulares e um artesanato responsável. Mais do que nunca, esta edição reafirma o nosso compromisso em moldar o futuro do artesanato português enquanto continuamos a elevar talentos notáveis no panorama internacional", afirma Julie de Halleux, fundadora e curadora da feira.

Nascida na Bélgica, Julie mudou-se para Lisboa em 2013. É apaixonada por artes e ofícios. Foi depois de começar a investir em mobiliário que lhe surgiu a vontade de se dedicar a renovar projetos. Começou a explorar o mundo de artistas e artesãos em Portugal e decide, em 2021, lançar a LISBON by DESIGN.

Julie de Halleux, fundadora e curadora da feira. Foto: DR

A 5ª Edição está pronta para começar. Nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira respetivamente, a feira estará aberta ao público entre as 16h e as 21h. Já para sábado e domingo, dias 24 e 25, o horário está marcado das 10h às 18h. Cada dia tem um valor de €10 à entrada.