Um dos maiores encontros nacionais dedicado à arte e antiguidades está de regresso à Cordoaria Nacional para a sua 22ª edição. O Lisbon Art and Antiques Fair abre portas entre os dias 9 e 17 de maio, com 35 expositores, tanto nacionais como internacionais, com uma seleção de antiquários, galerias de arte, joalharia, mobiliário e outras peças raras que resistiram a vários séculos, desde a Antiguidade Clássica ao Design Contemporâneo.

Exposição no LAAF Foto: DR

A grande novidade para esta nova edição é a participação do pintos português Pedro Calapez, uma das figuras centrais do campo artístico nacional no pós 25 de abril. Na LAAF, trará quatro obras: Céu Sombrio (2012), Transfondo 04 (2010), Transfondo 26 (2011) e Travesso 01 (2011), peças que mostrarão um pouco da sua linguagem plástica e a sua relação com a paisagem e abstração. Pedro Calapez participa em exposições desde os anos 70, tendo realizado a sua primeira mostra individual em 1982. O seu trabalho ultrapassa fronteiras e já esteve presente em diversas galerias e museus, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Pedro Calapez Foto: DR

À semelhança das edições anteriores, o evento volta a apostar nas "Conversas Sobre Arte", painéis de debate com temas que incitam à reflexão e troca de ideias. A cenografia da feira estará a cargo do estúdio OITOEMPONTO que, após três colaborações de sucesso, volta a elaborar o projeto cenográfico do espaço.

A Comissão de Honra da LAAF reúne algumas individualidades da vida política, económica e social do panorama nacional. O evento tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Turismo de Lisboa, da Marinha e da Comissão da Cultura de Marinha. Nesta edição, o Lisbon Art and Antiques Fair conta também com a presença de dois museus, o Museu Nacional de Etnologia e o MUDE, e a Fundação Joana Vasconcelos como parceira.

Exposição no LAAF Foto: DR

A LAAF, organizada pela APA (Associação Portuguesa dos Antiquários) teve a sua primeira edição em 1995, quando a Feira da Cordoaria Nacional foi ganhando espaço no setor das Artes e Antiguidades em Portugal. Começou por ter um formato bienal, a Bienal de Antiguidades da APA, entre 1995 e 2011. O ano de 2012 marcou o ponto de viragem para um evento anual, passando a chamar-se de Feira da Arte e Antiguidades de Lisboa. Em 2019, a denominação passou a ser então Lisbon Art and Antiques Fair.

Exposição no LAAF Foto: DR

A entrada na feira tem um custo de €15, para o bilhete individual, ou de €25, para o bilhete duplo. A 8 de maio, às 18h00, haverá um cocktail de inauguração, com entrada por convite. Já a 16 de maio, à mesma hora, outro cocktail, desta vez para apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro.