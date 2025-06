"Já tão longe" é o nome da nova exposição da artista Bela Silva, uma reflexão sobre espaços de transição e estados de impermanência. Com inauguração no Tivoli Avenida da Liberdade, todas as peças ficarão expostas no lobby do hotel até 26 de julho, por isso tempo não falta para aproveitar e ir deitar-lhes o olho.

Tivoli Avenida da Liberdade Foto: Nuno Sousa

O que sabemos sobre "Já tão longe" é que cada detalhe tem um significado e cada obra de arte leva-nos a parar por um segundo e a pensar sobre tal. É através das esculturas cerâmicas e das diversas cores e texturas que a artista representa os elementos vegetais e as aves, num claro convite à natureza. A presença destas últimas, possivelmente migratórias, convocam a noção de movimento, procura, liberdade e de fragilidade. Dessa forma, propõe-nos um diálogo entre aquilo que permanece e aquilo que escapa. Por sua vez, as plantas sugerem raízes possíveis, presença imóvel, crescimentos inesperados e uma passagem do tempo que se dá de forma silenciosa.

Peça da exposição "Já tão longe" Foto: Nuno Sousa

O visitante é então convidado a "habitar" neste intervalo, um espaço do quase, do entre, do que está por vir e do que já foi. Também inspirada pelo universo simbólico do próprio hotel, lugar de passagem, de relativo anonimato e de encontros fugazes, Bela Silva quis através destas obras criar um percurso visual, que remete aos corredores silenciosos, quartos provisórios, salas de espera e outras zonas que ficam entre o público e o íntimo, entre o real e o imaginário.

"Já tão longe", no Tivoli Avenida da Liberdade Foto: Nuno Sousa

A artista nasceu em Lisboa, mas atualmente vive e trabalha entre a capital, Bruxelas e Paris. Em Portugal, estudou na Escola de Belas-Artes, bem como na Ar.Co. Mais tarde, chegou ainda a frequentar a Norwich Fine Arts, no Reino Unido, e o Art Institute of Chicago, nos Estados Unidos da América. As suas obras já foram expostas em diversas instituições de renome, tanto no país como fora. As viagens são uma fonte indispensável de inspiração para Bela Silva, tendo participado em exposições na China, Japão, Brasil, Espanha e França. Hoje é possível ver alguns dos seus projetos nas ruas, como os painéis de azulejos da estação de metro de Alvalade, em Lisboa; os painéis para os jardins do Centro Cultural de Sakai, no Japão; e os painéis para a escola João de Deus, nos Açores. Ao longo dos anos, tem colaborado em múltiplos projetos e parcerias com marcas internacionais, como Hermès, Tiffany & Co, Serax, Viúva Lamego, Bordalo Pinheiro, Vista Alegre e Monoprix.

Artista Bela Silva Foto: Nuno Sousa

"Já tão longe" é um exercício poético sobre movimento, encontro e sobre ausência, manifestado através de uma experiência que é ao mesmo tempo íntima e coletiva, singular e universal. A mostra decorre com a chegada da Lisbon Design Week e marca a segunda exposição do calendário de 2025 do hotel lisboeta, integrada na iniciativa "Tivoli Art Collection - Make Room for the Masterpieces".