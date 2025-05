A H&M HOME acaba de revelar uma nova coleção em colaboração com o Palm Heights, hotel localizado na ilha Grande Caimão, nas Caraíbas, e fundado pela diretora criativa Gabriella Khalil. Esta parceria resulta numa coleção pensada especialmente para trazer um cheirinho do verão para dentro de casa. São 23 peças que apresentam o universo característico do design e do espírito do hotel, num conjunto de objetos com o toque da marca de roupa sueca.

Coleção Palm Heights x H&M HOME Foto: H&M

Inspirada no início da época balnear, algumas das peças que poderá encontrar nesta linha serão as toalhas de praia e os roupões de algodão, onde as cores são o que mais salta à vista: o amarelo, castanho e o branco, para além das riscas e do padrão xadrez.

Toalhas da coleção Palm Heights x H&M HOME Foto: H&M

Outras peças para manter debaixo do olho são os objetos de decoração. Entre as cerâmicas, pode encontrar vasos esculturais, taças e castiçais, que lembram os materiais minerais presentes tanto no interior do hotel como na praia que o rodeia. É aqui que o olhar de Gabriella e o design eclético do Palm Heights mais sobressaem e demonstram um pouco do que é aquele lugar. Esta atenção aos materiais estende-se também para os objetos tecidos à mão, como os cestos que dão a textura à decoração.

Cesta da coleção Palm Heights x H&M HOME Foto: H&M

Mais complementos incluem um jarro e copos de vidro coloridos, velas perfumadas e um difusor, com um aroma composto por óleo de cedro quente e amadeirado. Mas as novidades não param por aqui e o lançamento inclui igualmente um kit de ténis de praia, com duas raquetes e as bolas, e um conjunto de gamão em madeira, os jogos ideais para os momentos de diversão.

Jogos de praia da coleção Palm Heights x H&M HOME Foto: H&M

Palm Heights foi o primeiro hotel boutique em Grande Caimão, a maior das três ilhas Caimão. Esta propriedade localizada em Seven Mile Beach, junto à beira-mar, celebra o melhor da cultura regional em diversos aspetos, como a culinária, o bem-estar e o design. A estética é uma das características que mais destaca este hotel, com um interior inspirado nos anos 70, um período importante naquela região, cada detalhe tem uma ligação com a comunidade e com o sentimento de estar em casa.

Palm Heights x H&M HOME Foto: H&M

"A visão de Gabriella para Palm Heights é cativante, misturando uma estética arrojada com um charme vibrante e retro que parece fresco e contemporâneo. Esta parceria e a coleção combinam a energia, o estilo e o sentido de escapismo do hotel com a nossa abordagem à criação de um design moderno e acessível - inspirando os entusiastas de interiores de todo o mundo a criar espaços pessoais e elegantes", afirma Evelina Kravaev-Söderberg, Diretora de Design e Criatividade da H&M HOME.

Gabriella Khalil estudou artes contemporâneas em Londres e começou por trabalhar durante vários anos em galerias e venda de obras de arte até chegar ao momento em que a ideia do Palm Heights passou a ser real. Hoje, este resort de luxo conta com 52 suítes e um ambiente destinado a todos os que procuram umas férias relaxantes na ilha.

Gabriella khalil Foto: H&M

"Esta coleção pretende captar aquela sensação mágica de estar de férias em casa: pode ser num momento relaxante e bonito na sua casa de banho, sentindo-se bem no seu roupão, ou a receber convidados e a criar memórias à volta de uma mesa com copos especiais. Além disso, embora Palm Heights seja um espaço altamente visual e chique, tem também um carácter lúdico, e a mistura destes dois mundos seria o meu ideal para as pessoas tirarem partido da coleção", explica Gabriella Khalil, Diretora Criativa do hotel Palm Heights.

A coleção Palm Heights x H&M HOME será lançada a 12 de junho de 2025 em lojas selecionadas e no site oficial.