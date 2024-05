"Lisbon by Design": Uma celebração intimista de design e artesanato

A curadoria de Julie de Halleux, fundadora do evento, assegura uma seleção diversificada de talentos, desde artistas emergentes a nomes consagrados. Foto: Claudia Rocha

Realizado no Palacete Gomes Freire, um charmoso refúgio do século XIX, a feira promete uma imersão profunda nas tradições e inovações do design contemporâneo, apresentando peças únicas e colaborações exclusivas de mais de 25 artistas, artesãos, estúdios e galerias. A curadoria de Julie de Halleux, fundadora do evento,, desde artistas emergentes a nomes consagrados. O objetivo é oferecer uma gama abrangente de técnicas e materiais, incluindo cerâmica, mobiliário, têxteis, metal, vidro e iluminação. Esta diversidade reflete-se nas colaborações apresentadas, como as parcerias entre Carlos Manuel Gonçalves e Maria Pratas, e entre Vasco Barracão, Martinho Pita e a Hum Gallery.. Exemplos notáveis incluem a fusão de têxteis e cerâmica pore a combinação de mobiliário em madeira e ferro por. Estes duos não só exibem a habilidade técnica dos participantes, mas também exploram novas formas de expressão artística.Os visitantes poderão também apreciar instalações que misturam técnicas tradicionais com abordagens contemporâneas. Os candeeiros de parede em vidro decombinam-se harmoniosamente com as tapeçarias de, enquanto Ana Paula Almeida apresenta uma vibrante instalação de candeeiros pendentes feitos de lã.A Lisbon by Design também celebra marcos importantes na história do design português. Este ano,, com painéis de azulejos especialmente concebidos por Noé Duchaufour-Lawrence. Esta homenagem sublinha a importância das tradições artesanais e a sua evolução contínua. Por outro lado, umapatrocinado pelo Morgado do Quintão. Este prémio visa apoiar artistas emergentes e fomentar sinergias criativas na comunidade, reforçando o compromisso do evento com o desenvolvimento do talento local.Julie de Halleux, inspirada pela sua paixão pelo design de interiores e pela rica tradição artesanal portuguesa,O Palacete Gomes Freire foi escolhido como cenário perfeito para o evento, oferecendo um ambiente íntimo e elegante onde as peças podem ser apreciadas em todo o seu esplendor. "Queria que as pessoas vissem as peças num palacete privado," explica Julie num comunicado. "e mostrá-los num cenário único, sem precedentes, mas sempre com uma abordagem simples e elegante."