Zara Home x Cabana. Um verão siciliano em casa

Há muito que a marca espanhola se tornou uma referência no segmento da decoração, com preços em muito competitivos para a qualidade dos materiais que oferece. Sim, do linho ao algodão, a Zara Home tem tecidos que nos fazem sonhar com o próximo almoço de domingo, só para poder estender a toalha sobre a mesa.

Esta é uma colaboração da revista Cabana com a loja Zara Home. Foto: CABANA / Zara Home

É o caso da nova colaboração inspirada "nas terras distantes e nos tesouros decorativos incluídos nas páginas da Revista Cabana", a publicação italiana de design de interiores que também é loja de homeware, e é uma referência nesta área, fundada por Martina Mondadori, editora atual.

A coleção colaborativa, que marca a primeira das séries de verão da Zara Home, foi fotografada na idílica Villa Veneta, uma vila italiana do séc. XVII, repensada por Renzo Mongiardino, o icónico arquiteto e designer de interiores italiano que morreu em 1998.

A coleção é inspirada no verão italiano. Foto: Cabana / Zara Home

Itália

Serviços de copos, toalhas de mesa, cestos, jarros e saleiros são alguns exemplos das peças que fazem parte desta coleção dedicada. Foto: CABANA / Zara Home

O editorial, com peças a fazer lembrar épocas passadas, sobretudo ao nível dos. "Cada peça maravilhosa foi criada para evocar o prazer de descobrir, ae o entusiasmo de receber visitas." Serviços de copos, toalhas de mesa, cestos, jarros e saleiros são alguns exemplos das peças que fazem parte desta coleção dedicada, sobretudo, à cozinha e sala de jantar.