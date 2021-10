5 curiosidades sobre o filme Duna

Christopher Nolan apelidou de um





Um dos pontos chave da adaptação de Denis Villeneuve em Dune é a sua simplicidade, no que toca ao argumento: não é preciso estar-se familiarizado com a mitologia complexa dos romances originais de Frank Herbert, para compreender o que se passa, porque só a história principal do livro foi adaptada. Ainda assim, há muitas referências aos livros empacotados no imaginário do filme. E os críticos já fizeram as suas anotações. Além disso, seguem-se pelo menos cinco curiosidades sobre o filme que pode não saber.



"verdadeiro presente para os fãs de cinema em todos os lugares" está a correr as salas de cinema.

nunca faz por menos. O realizador de aclamados filmes como Incendies, Blade Runner 2049, Arrival ou Sicario, estreou Duna há pouco mais de uma semana. Repleto de efeitos visuais, o filme que1. O filme baseia-se na primeira metade de um romance de fição científica,, escrito por Frank Herbert em 1965.2. O título inspira-se nas dunas de areia de uma praia perto de Florence, no estado norte-americano de Oregon.3. Denis Villeneuve quis fazer o filme com personagens femininas fortes. O argumentista Eric Roth perguntou-lhe: "Qual seria a coisa mais importante que deveríamos trazer à tona nesta adaptação? Ele respondeu: "Mulheres".4. Foram necessários três anos e meio e aproximadamente 165 milhões de dólares para fazer este filme.5. Por fim, o famoso compositor Hans Zimmer, que fez a banda sonora do filme, é um fã tão grande do livro que se recusou a trabalhar no Tenet, de Christopher Nolan (para quem já compôs várias vezes) e optou por Duna.