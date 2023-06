"Era uma vez…Ou duas ou três": jantar com contos à mistura num hotel dedicado à poesia

Um jantar com espetáculo interativo é a nova proposta do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, o edificío de onde outrora D.Manuel I terá visto partir as caravelas portuguesas a caminho da Índia. Inaugurado em 2013, o hotel tem na sua essência a temática da poesia, predominante na decoração imponente, e como tal apenas fazia sentido receber o novo espetáculo do ator Marcantonio Del Carlo (que participou recentemente na série de sucesso Rabo de Peixe) a 16 de junho.

Marcantonio Del Carlo protagoniza o espetáculo "Era uma vez... ou duas ou três". Foto: @marcantoniodelcarlo

Era uma vez…Ou duas ou três revisita contos a partir de escritores nacionais e estrangeiros, como Mia Couto, numa atuação acompanhada pelas músicas originais de André do Áudio e banda sonora ao vivo. O espetáculo, que decorre ao longo do jantar e com participação do público, será dividido em três momentos: o primeiro acontece após uma welcome drink, o segundo a seguir à entrada e ao prato principal – deliciosos aveludado de sapateira com coentros e lombo de porco com abóbora assada, espinafres e molho de ameixa – concluindo, por fim, a seguir à sobremesa – uma clássica tarte de maçã com gelado de nata.

Onde? Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, Paço de Arcos. Quando? A 16 de junho, às 19h30. Preço: €45 por pessoa; 50% de desconto em crianças até aos 12 anos. Reserva: palacio.recepcao1@vilagale.com ou 210 493 200.