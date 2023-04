Ator português é co-protagonista de comédia romântica americana

Duarte Gomes é o primeiro português a ser co-protagonista de um filme do canal americano Hallmark Channel, com a chegada da nova comédia romântica A Pinch of Portugal, de Clare Niederpruem. No elenco estão outros nomes célebres como a atriz Heather Hemmens - CSI: NY ou Grey’s Anatomy (2013), Luke Mitchell ou Martina Laird.



O filme, rodado em Portugal, conta a história de Anna, uma cozinheira recém-chegada ao país para filmar o último episódio de uma série de televisão de cozinha e viagens, brilhando quando um famoso chef abandona o programa. Pelo meio, acaba por ter um romance com o sedutor Lucas (Duarte Gomes), o gerente de um mercado.

Duarte Gomes lançou-se na representação com a famosa série infantil As Pistas da Blue (RTP). Em 2007, participou em Morangos com Açúcar (TVI), e já fez outras novelas como Destino Imortal (TVI), O Bairro (TVI), O Beijo do Escorpião (TVI), Santa Bárbara (TVI), ou Jogo Duplo (TVI). Em 2018, estreou-se na SIC com a telenovela Vidas Opostas e posteriormente integrou o elenco da série Golpe de Sorte. Em teatro, trabalhou com encenadores como Nuno Carinhas, Manuel de Oliveira, António Pires e António Feio. Em cinema, fez o filme de co-produção luso-brasileira Vermelho Monet, do realizador Halder Gomes, e interpretou Zé Cigano, no filme O Bairro, realizado por Jorge Cardoso. A estreia está marcada para o dia 22 de abril.