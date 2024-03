Para celebrar a primavera a Vitra apresenta a cadeira Mikado e o espelho Colour Frame

A cadeira Mikado é fruto da colaboração entre os designers Edward Barber e Jay Osgerby. Foto: DR

A Vitra, marca de mobiliário e design, tem novidades irresistíveis para receber a nova estação com estilo e funcionalidade: a elegante, ambos projetados para adicionar um toque de sofisticação e praticidade aos espaços., é uma peça que se destaca pela imponência e pela atenção aos detalhes. Pensada para impressionar visualmente, ao mesmo tempo que oferece conforto máximo, a Mikado proporciona uma experiência única graças ao estofamento cuidadosamente elaborado e ao mecanismo inovador na parte traseira do assento, que permite um movimento suave do encosto. Além do design pensativo,. O revestimento removível facilita a limpeza e a substituição, enquanto as pernas, feitas de madeira ou alumínio reciclado,, prolongando assim a vida útil da peça. Com uma estrutura interna feita de alumínio reciclado e plástico reciclado no encosto, a Mikado exemplifica o compromisso da Vitra com a sustentabilidade e a durabilidade. É de destacar que se, desde a escolha das pernas até à seleção de capas em tecido ou pele.Já os, trazem uma abordagem lúdica e contemporânea aos espelhos tradicionais. Inspirados nos cubos empilháveis de brinquedo, estas peças apresentam molduras em cores vibrantes que conferem uma estética gráfica e divertida aos ambientes., os Colour Frame Mirrors refletem a imagem, mas também funcionam como peças decorativas por si só.A profundidade da moldura permite que seja decorada. Ao agrupar vários espelhos, é possível criar composições dinâmicas.