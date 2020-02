Relógio de pulso atinge valor recorde em leilão em Portugal

No passado dia 18 de fevereiro, foi atingido um novo recorde num leilão em território nacional. Um raro relógio de pulso da marca Patek Philippe, o único exemplar conhecido em Portugal, foi apresentado com o valor base de licitação de 80 mil euros tendo atingido o dobro, o surpreendente montante de 160 mil euros, estabelecendo-se assim um novo recorde nacional.

O leilão foi realizado no Pre-owned & Vintage Lounge da Boutique dos Relógios Plus Art, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Raridade no mercado internacional e mais ainda no mercado secundário nacional de pre-owned, o Palácio do Correio Velho – com o qual o evento foi organizado em parceria – orgulhou-se de apresentar a leilão este modelo único.

Deste relógio de pulso automático, referência 3450, foram confecionados apenas 244 exemplares pela Patek Philippe, produzidos na Suíça entre 1981 e 1985, e feitos em ouro de 18 quilates com corda automática de 37,5 mm e mostrador das fases da lua. O modelo é reconhecível graças ao indicador de "ponto" do ano bissexto. A produção do mecanismo de movimento Q de 27-460 foi extinta com este design, em meados dos anos 1980. Trata-se de uma peça extremamente difícil de encontrar, tornando-o um dos modelos mais colecionáveis e exclusivos da relojoaria.