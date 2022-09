O que sabemos sobre o novo Apple Watch Ultra?

Uma das características que sobressai no novo Watch Ultra é o seu tamanho monumental, mas não só. Este é o primeiro Apple Watch premium criado para as massas (se tirarmos aquela vez em que Jay-Z e Beyoncé foram vistos com Apples Watches de 18 quilates). Este acessório está mais direcionado para pessoas que têm um estilo de vida saudável, ligado ao desporto, ou para quem quer mudar a sua rotina.

O Apple Watch tem visto um aumento no mundo do fitness. Começando pelo ioga e passando pela natação em águas abertas e as máquinas Peloton, este dispositivo não só faz tracking de uma variedade de atividades como aumentou 45mm desde os modelos Série 7, lançados o ano passado. Porquê o aumento de tamanho? Para quando estiver a fazer o seu treino conseguir monitorizar e ler melhor o que aparece no ecrã do seu relógio.

Com um ecrã quadrado de 49mm, o WatchPro está desenhado para dar uma melhor visibilidade. De forma a proteger o ecrã, o relógio tem uma proteção à volta dos cantos, e também botões em ambos os lados. Apesar de o modelo mudar, as braceletes que acompanhavam os Apple Watches anteriores vão poder ser utilizadas no WatchPro.

A GQ britânica aponta apenas para um lado negativo: a bateria. No máximo, a bateria de um Apple Watch dura um dia, dependendo de como é usado. Isso significa carregá-lo todas as noites, e exige uma capacidade de moderação dos utilizadores que usufruem de características como a localização GPS e o acompanhamento do batimento cardíaco. Mas a Apple anunciou que o Watch Ultra tem uma capacidade de 36 horas de uso, com uma função do software que permite a utilização até 60 horas (esta função vai ser anunciada daqui a uns meses). E, se não quiser reutilizar as braceletes dos antigos modelos, pode comprar as três novas versões.

Um plus? O Apple Watch Ultra vem com novas funções no mínimo intensas e entusiasmantes. Existe um sistema de satélite GPS que vai dar resultados mais adequados, mesmo em localizações onde antes não tinha bom sinal. A app da Bússola tem mais informação para quem está na sua caminhada, incluindo os meios para conseguir reencontrar o trilho se alguma vez se perder. Podemos considerar mais significativo o personalizável botão vermelho, que permite marcar em que parte do seu treino está – por exemplo, se acabar o treino de pernas carrega no botão e segue para o treino de natação.

Se procura algo mais pequeno e barato, pode comprar o relógio da Série 8, que não tem grandes mudanças em relação ao modelo anterior. Destaca-se o sensor de temperatura que acompanha as diferenças de temperatura da pele até 0.1 graus Celsius, algo considerado benéfico pela GQ britânica, devido à utilidade que vai dar a quem quer acompanhar o ciclo menstrual. Se tiver um acidente, o Watch Ultra liga automaticamente para números de emergência. O Apple Watch Ultra custa €977.28.