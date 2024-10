Seleção francesa chama a atenção fora de campo

Na chegada aos treinos para a Liga das Nações os jogadores da seleção francesa não têm poupado a atenção (e a carteira) à roupa que usam do carro à porta Centro de Estágios, tornando este curto caminho num autêntico desfile de moda. Esta atenção dada aos seus outfits já não é estranha, já que também nos treinos para o Campeonato Europeu de Futebol a equipa chegava vaidosa em looks de milhares de euros impecavelmente combinados.

Desta vez, o que mais chamou a atenção foi o de Ibrahima Konate, quando chegou com uma camisola verde que tapava o rosto. Passando à frente o choque de uma cara tapada, quando o jogador, sorridente, abriu o capuz para os fotógrafos, podemos focar a nossa atenção no resto do look: um fato e sapatos Kenzo.

Ibrahima Konate chegou com uma camisola verde que tapava o rosto. Foto: Getty Images

Konate deve ter ido com o colega comprar o seu outfit, já que também Bradley Barcola apresentou um conjunto completo de ganga Kenzo, combinando com uma boina e acessorizando-o com pins no chapéu e no casaco.

Bradley Barcola apresentou um look completo da Kenzo. Foto: Getty Images

Jules Koundé, eleito o mais bem vestido dos treinos do Campeonato Europeu de Futebol pela High Snobiety, manteve o seu foco de streetstyle de inspiração vintage e com toques de cor. Esta semana um casaco longo de pele, com ombros largos, só deixa ver as mangas e a gola de uma camisola de malha colorida, inspirada nos anos 80.

Jules Koundé foi eleito o mais bem vestido dos treinos do Campeonato Europeu de Futebol. Foto: Getty Images

O prémio de look mais caro vai para Marcus Thuram, perto de €10.000. Ao adicionar as calças Julius Thorm, ténis Nike e óculos Prada a um casaco de €8000 da Louis Vuitton com um design que parece derretido por cima do corpo do jogador, obtém-se a ousada quantia.

O prémio de look mais caro vai para Marcus Thuram. Foto: Getty Images

Também em Louis Vuitton, desta vez num look dos pés ao pescoço (excepto o boné da Absolutely), vemos Théo Hernandez chegar, numa junção de azul escuro, cinzento e preto.

Théo Hernandez de Louis Vuitton dos pés ao pescoço. Foto: Getty Images

Michael Olise exibe, porém, a melhor mala deste desfile: uma Bottega Veneta oversized com o habitual entrançado da marca. Conjuga-a com um casaco de pele da Supreme sobre um top Loewe e uns ténis Dior, o que nos deixa a pensar se o jogador se inspirou em Jacob Elordi ou em Asap Rocky.

Michael Olise exibe a melhor mala deste desfile. Foto: Getty Images

Manu Koné mostra o seu conhecimento de uma moda mais distópica ao usar calças, sapatos e um casaco puffer Rick Owens que conjugou com óculos Saint Laurent.

Manu Koné mostra o seu conhecimento de moda mais distópica. Foto: Getty Images

Falando de looks mais humildes, arriscando-me até a dizer recriáveis, mas sempre com muito estilo, alguns jogadores chegaram de fato de treino aos treinos. Esta é a exceção: ir de fato de treino para um treino. Brice Samba veste um conjunto Puma castanho, Wesley Fofana e Mattéo Gendouzi usam Adidas e, por fim, Aurélien Tchoumeni e Eduardo Camavinga conjugam um fato Nike com sapatos da mesma marca.

Alguns jogadores chegaram de fato de treino. Foto: Getty Images

A equipa, que jogou contra Israel para a Liga das Nações, deixou a fasquia elevada para os looks dos próximos encontros mediáticos.