A$AP Rocky e Puma: Moda urbana inspirada na adrenalina das pistas

O rapper e designer A$AP Rocky une-se novamente à Puma numa coleção inspirada nas corridas noturnas. A linha, lançada no início de novembro, traz uma fusão de estilo urbano e adrenalina automobilística, e inclui calçado, vestuário e acessórios que celebram a cultura das corridas de alta velocidade e a estética das luzes néon.

O modelo Inhale. Foto: DR

Esta nova colaboração apresenta os populares modelos de ténis Mostro 3D e Inhale em versões renovadas, desafiando as normas de design. Os Mostro 3D surgem agora com um visual em preto e verde néon, realçando o lado ousado da coleção. Já os Inhale aparecem em duas versões: uma com malha e detalhes em chamas, e outra em neoprene com um aspeto desgastado. Ambos os modelos trazem o logótipo "Flacko", assinatura de A$AP Rocky, e refletem o estilo urbano que caracteriza o artista.

Mostro 3D Foto: DR

A coleção vai além do calçado. O rapper e a marca alemã também apresentam peças que reinterpretam o espírito dos fatos de corrida, como o Racing Suit com corte justo e o Distressed Racing Suit, ambos com costura em formato de diamante e gráficos que evocam a velocidade. Outros destaques incluem o Tire Body Suit, ideal para noites sob luzes néon, e o casaco reversível Pleather Jacket, que mistura pele sintética com cetim verde néons.

Nos acessórios, a Toolbox Bag, apresentada na Semana da Moda de Paris, destaca-se pela sua estrutura semelhante a uma caixa de ferramentas, criando um contraste entre a motocultura e o street style. A balaclava acolchoada, inspirada nos pilotos, complementa a linha , reforçando a aposta na funcionalidade.

"A coleção é o resultado de muito trabalho e esforço para levar o streetwear a novos territórios", afirma A$AP Rocky em comunicado, que destaca a criação do toolbox bag e dos novos conjuntos como alguns dos seus lançamentos favoritos.

Disponível nas lojas e no site da Puma.