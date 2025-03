Famosas Levi's de Kurt Cobain em exposição depois de leilão histórico

Em novembro de 2023, as calças de ganga Levi's de Kurt Cobain – vocalista dos Nirvana que se suicidou, tragicamente, aos 27 anos – foram vendidas em leilão por 412.750 dólares, cerca de 318 mil euros. Quase meio milhão de dólares por qualquer coisa como 750 gramas de algodão e botões de metal. As Levi's 501, o modelo em questão, chegam a pesar um quilo, mas, tendo em conta a quantidade de buracos presente, as de Cobain eram, certamente, mais leves. Leves ou pesadas – trocadilho não intencional –, certo é que a Levi’s acaba de anunciar que chegou a acordo com o colecionador Tom Coin, o comprador das calças do músico – que as arrematou por 40 vezes mais do que os previstos 10 mil dólares – para as expor na sede da marca, em São Francisco, no próximo verão.

A coisa mais triste dos leilões, seja de joias, quadros ou, enfim, calças de ganga, é quando os objetos desaparecem, nos cofres e casas de colecionadores privados, e nunca mais são vistos pelo público. Pois, felizmente, não será esse o caso com estes famosos jeans do vocalista dos Nirvana. Portanto, se está a planear uma viagem à Califórnia para os próximos meses, e se é fã de Kurt Cobain, não deixe de reservar algum tempo para visitar o Museu Vault, o arquivo histórico localizado na sede da Levi Strauss & Co. em São Francisco.

View this post on Instagram A post shared by Levi's (@levis)





As calças são do modelo Levi's 501, conhecidas pelo seu design clássico com braguilha de botões, e apresentam um desgaste significativo, com vários rasgões e buracos, alguns tapados com remendos, outro não, além de bainhas com tecido de padrão floral na parte inferior de cada perna. O típico patch da Levi's está ausente e a etiqueta vermelha da marca foi parcialmente removida – testemunho do interesse nulo que uma das principais figuras do movimento grunge tinha por marcas. Estas jeans foram usadas por Cobain no videoclipe da música Heart-Shaped Box e em atuações ao vivo, incluindo uma performance nos MTV Music Awards de 1993. Os remendos decorativos presentes nas calças são atribuídos a Lori Barbero, baterista da banda Babes in Toyland, que terá oferecido as calças a Cobain.

O Vault da Levi's é um espaço dedicado à preservação e exposição da história da marca. Este museu foi reformulado e reaberto ao público em novembro de 2018, apresentando uma nova aparência e incorporando elementos interativos, como a estação Tell Us Your Levi's Story, onde os visitantes podem ouvir e partilhar histórias relacionadas com a marca. O Vault permite que os entusiastas da Levi's explorem artefactos históricos, fotografias e outros itens significativos que narram a evolução da marca ao longo dos anos.