Sanjo x +351: calçado mais português é impossível

Um modelo perfeito para usar todo o verão - é este o resultado entre a colaboração Sanjo x +351, duas marcas portuguesas que se aliaram nesta estação para criar ténis em formato slip on, unissexo, em amarelo lima.



Trata-se de um modelo revivalista, irrepetível e numa só cor e formato, que faz lembrar o calçado desportivo dos anos 2000, mas com um twist contemporâneo, produzido com materiais sustentáveis: a parte de cima é fabricada com lona 100% algodão orgânico resistente à luz solar e a sola é vegan.

Sanjo x +351

Na parte de trás tem gravadas as palavras "Designed in Lisbon" e "made in Portugal wirh organic cotton". As solas têm um detalhe curioso: vários pequenos furos, o que lhes dá ainda mais carisma. O modelo está disponível por €72,50 nas lojas de ambas as marcas.

Sanjo x +351 Foto: DR