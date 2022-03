Não sabe o que vestir? Tyler, The Creator tem a resposta

Nos últimos anos, Tyler, The Creator tornou-se um dos músicos mais importantes da sua geração. Com 30 anos, o músico e cofundador do coletivo Odd Future Wolf Gang (OFWG) ganhou um Grammy em 2020 com o seu álbum Igor (2019).

Na entrega de prémios BET Hip Hop, outubro de 2021 Foto: Getty Images

Atualmente é um dos artistas mais esperados nos festivais de verão, espetáculos que fazem parte da sua turné de 2022 - Call Me If You Get Lost, o mesmo nome dado ao álbum lançado no ano passado.

Na estreia do filme 'Jackass Forever', 1 de fevereiro de 2022 Foto: Getty Images

No desfile da Kenzo Invern 2022, janeiro 2022 Foto: Getty Images

Dono de um estilo muito vincado, Tyler mantém colaborações com marcas como a Converse (desde 2017) e até criou a sua própria, a Gof Le Fleur, que conta com diversas parcerias de renome - em malas com a centenária Globe-Trotter, em blocos com a Moleskine, em óculos com a Bel-Air, etc. Tem ainda uma linha própria de verniz para as unhas.

Na inauguração da loja Golf Le Fleur Foto: Instagram @feliciathegoat

Na gala anual LACMA Art+Film, novembro de 2021 Foto: Getty Images

Tyler tem-se apresentado nos últimos meses com visuais que promovem a sua marca Golf Le Fleur, misturando-a com peças-chave de coleções de designers amigos, como se viu no último desfile da Louis Vuitton ou no desfile de estreia de Nigo como diretor criativo da marca, onde se juntou na primeira fila a artistas como Pharrel Williams, Kanye West, entre outros.

Desfile da Louis Vuitton Inverno de 2022, janeiro de 2022 Foto: Getty Images

Na Gucci Love Parade, novembro de 2021 Foto: Getty Images

As calças curtas ou as bermudas, são coordenadas com cardigans, blusões universitários, polos e coletes, sem esquecer os mocassins.