Adidas Forum, os novos ténis inspirados nos anos 80 e no basquetebol

Desde a década em que o modelo Forum se estreou em campo, nos anos 80, desempenhou um papel de destaque na formação de culturas de moda, tornando-se um ícone de estilo e sendo continuamente calçado por aqueles que não têm medo do desconhecido. Com as suas raízes no basquetebol, a silhueta atual representa um convite aberto a autoexpressão – destacando-se nos pés de artistas, músicos, designers, entre outros.

Adidas Forum Exhibit Mid, €100.

De olhos postos no próximo outono/inverno, a Adidas Originals reinventou mais uma vez o design icónico do modelo Forum, desta vez a pensar na geração millennial. A primeira vez que o modelo se tornou viral foi quando Michael Jordan o calçou na competição olímpica de 1984. Em 2021, os protagonistas da campanha destas novas versões são os artistas britânicos Slowthai e Beabadoobee.

Adidas Forum Low, €100.

Inspirados no modelo original da década 80, os Forum foram

redesenhados em três versões que combinam os tons clássicos do modelo original - branco, azul-marinho, encarnado e amarelo, com diferentes alturas de cano (alto, médio e baixo). Nascem assim os Forum Exhibit Low, Forum Exhibit Mid, e Forum Low, que contam ainda com pormenores distintos nas presilhas removíveis, ou nas solas agora mais altas, com detalhes subtis de cor. De todos, aquele que mais se inspira no basquetebol é o Forum Low.

Adidas Forum Mid, €100.

Os modelos estão à venda online e em lojas Adidas selecionadas, e os preços variam entre €100 e €110.