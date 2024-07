Dior x Lewis Hamilton. A nova coleção cápsula masculina 

Fruto de uma colaboração criativa entre Kim Jones, diretor artístico da Dior, e o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, esta coleção vai além da moda, absorvendo a essência de um estilo de vida de inverno que combina sofisticação e funcionalidade. Foto: Kenny Germe

A mais recente coleção cápsula masculina da Dior representa uma confluência extraordinária de influências culturais, técnicas artesanais e inovação desportiva. Fruto de uma colaboração criativa entre, e o sete vezes, esta coleção vai além da moda, absorvendo a essência de um estilo de vida de inverno que combina sofisticação e funcionalidade., afirmam num comunicado partilhado. Esta afinidade é evidente em cada peça da coleção, onde a herança cultural africana se funde com o savoir-faire dos ateliês da Dior. Hamilton expressa a gratidão pela colaboração, destacando como os seus valores e ideias estão alinhados, facilitando a criação de uma coleção que reflete as suas experiências e raízes africanas.A coleção é um tributo ao estilo de vida de inverno de Hamilton, centrada em atividades como esqui e snowboard.Trabalhando com ateliês globais, a coleção combina a tradição parisiense da Dior com o talento japonês da Descente, especialista em vestuário de esqui, e com os tecelões de Burkina Faso, que trazem tecidos africanos vibrantes e sustentáveis.Um dos pilares desta coleção é a sustentabilidade.A coleção inclui uma variedade de materiais, desde tweeds tradicionais e denim descontraído até malhas e flanelas. A sustentabilidade é também visível nos acessórios, onde o couro é substituído por materiais contemporâneos que mantêm a tradição de excelência da Dior.A atenção ao detalhe é uma marca distintiva desta coleção. Os acessórios, como os snowboards personalizados da fábrica suíça 9 e o equipamento protetor da POC, desenvolvido na Suécia, são concebidos para combinar estilo e funcionalidade. A nova silhueta B44, com um charme retro e desportivo, e os derbys de neve da Dior, adaptados para uso nas pistas, exemplificam a fusão de moda e desempenho técnicoA coleção cápsula masculina da Dior não é apenas uma demonstração de virtuosidade técnica e estilo, mas também uma declaração de intenções.Cada peça conta uma história de dedicação ao artesanato e ao meio ambiente, oferecendo uma visão global que é ao mesmo tempo histórica, contemporânea e profundamente pessoal.